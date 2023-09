Macchina da Caffé a META' PREZZO: dici ADDIO al bar

Il momento del caffè è per gli italiani irrinunciabile, più di ogni altro popolo al mondo. Alcune città, come Napoli, ne hanno fatto un autentico rito sacro (la scena di Eduardo De Filippo è diventata leggenda). Meglio però dotarsi di una macchina da caffè adeguata, per non realizzare quella che sempre nella proverbiale lingua napoletana viene definita “ciofeca“. Approfitta dello sconto in corso sulla macchina da caffè Gaggia, venduta a metà prezzo a soli 64,90 euro!

Parliamo infatti della macchinetta per cialde Gaggia Viva Style RI8433/11 Nero Caffè macinato, dal colore nero piuttosto evocativo. Potrai preparare così tanti ottimi caffè ma anche altre bevande grazie alla sua facilità di utilizzo e le sue diverse funzioni.

Macchina da caffè Gaggia Viva Style: caratteristiche e offerte

Stiamo parlando di una macchina da caffè con cappuccinatore, compatibile con il Caffè macinato, così da assaporare tutto il piacere di una volta, ma anche con le più moderne cialde ESE. Il Metodo Brewing è quello a Canna di fucile, mentre la Pressione corrisponde a 15 bar. La capacità di acqua del serbatoio sfiora il litro e mezzo (1.25 litri), quindi non dovrai costantemente ricaricarlo anche in caso di uso molto frequente. Molto elegante anche il colore, nero/argento, che darà un tocco di stile alla tua cucina. Il materiale della cassa è sia indispensabilmente in plastica, ma anche in un solido acciaio inossidabile.

Incluso nella confezione anche un comodo cucchiaio dosatore. Non occupa particolare spazio, essendo largo solo 20 centimetri, profondo 26.5 centimetri, alto 29.7 cm. La macchina da caffè Goggia ti aiuterà a risparmiare anche in bolletta, visto che ha un consumo energetico pari a 950 W e un voltaggio pari a 230 V/50 Hz. Oltre a questo, anche nel caso in cui la dimenticherai accesa, è dotata di un interruttore di accensione/spegnimento; oltre ai vari indicatori. Il cavo dato in dotazione sfiora il metro di lunghezza (0.8 m). Il peso non è particolarmente eccessivo, essendo solo 4 kg. Potrai godere di una garanzia di 2 anni.

Insomma, grazie a questa Macchina da caffè Gaggia Viva Style RI8433/11 potrai fare a meno del bar e gustare un ottimo caffè comodamente a casa o in ufficio. Acquistandola ora, pagherai solo la metà: 64,90 euro! Ma devi sbrigarti, perché sta andando a ruba!

