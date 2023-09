Macchina caffè LAVAZZA in super PROMO: oggi ultimissimi pezzi disponibili

Ami tanto il caffè italiano vero? Lo sanno tutti che è superlativo, per questo motivo non dovresti perdere questa macchina del caffè di Lavazza, dal colore grigio. Oggi, te la porti a casa a soli 89,90€, invece di 96,90€. Corri adesso, ne restano pochissimi pezzi disponibili!

Una macchina del caffè davvero assurda, dal colore grigio. Oggi, te la porti a casa ad un prezzo minuscolo. Non dovrai fare altro che selezionarla ed aggiungerla al carrello, poi al momento del checkout la troverai scontata automaticamente dal sito.

Lavazza a modo mio Jolie, con 64 capsule crema e gusto incluse, silenziosa, con poggia tazza rimovibile

Se ogni mattina scendi dalle scale e la prima cosa che pensi è andare al bar solo per gustarti un buon espresso, allora ecco l’offerta giusta che fa per te. Dal colore grigio, che ti farà gustare dei caffè italiani come al bar.

La macchina da caffè Jolie di Lavazza caratterizzata da forme eleganti, linee morbide e grande attenzione ai dettagli. Godetevi il vostro momento di piacere con il caffè italiano Lavazza. Allegra e colorata, piccola e compatta, si adatta perfettamente a ogni stile, dando un tocco di vivacità all’arredamento e un piacere intenso e profondo al palato.

La macchina espresso Jolie è compatibile con le capsule Lavazza A Modo Mio. Ha una capacità massima di 4/5 capsule di caffè. Grazie al poggia tazza rimovibile con due diverse altezze, Jolie permette di scegliere tra la bontà di un espresso classico o quella di un caffè lungo.

Che aspetti ancora altro tempo? Corri immediatamente su Amazon, perché ne restano davvero pochi pezzi disponibili!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.