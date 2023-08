Macchina del caffè professionale a SOLI 69,90€: APPROFITTANE SUBITO

Il caffè è una di quelle cose di cui non sappiamo fare meno, in grado di darci la spinta necessaria per affrontare le nostre giornate. Proprio per questo motivo, oggi ti segnalo una GRANDE OFFERTA su una macchina del caffè professionale in sconto a soli 69,90€. Ciò rappresenta un incredibile sconto del 28% sul prezzo originale di 96,99€.

Macchina del caffè professionale a 20 pompe: Acquistala subito

La pompa a pressione da 20 bar garantisce un aroma intenso, una crema perfetta e un gusto che ti lascerà senza parole. Grazie a tutto ciò, ti gusterai il miglior caffè della giornata.

La macchina del caffè è dotato di un serbatoio da 1,6 litri facilmente rimovibile e, grazie al suo sistema di riscaldamento rapido con Thermoblock, puoi riscaldare istantaneamente l’acqua.

Il vaporizzatore orientabile, invece, ti consente di creare schiuma di latte perfetta per cappuccini che lasceranno senza parole te ed i tuoi ospiti, oltre a poter erogare acqua calda per i tuoi infusi e scaldare liquidi in modo rapido e comodo.

Con il manometro esterno PressurePro, potrai avere il controllo della pressione in tempo reale, assicurandoti una precisione senza assoluta. E grazie al controllo digitale con indicatori luminosi, avrai sempre il totale controllo sulla macchina.

Inoltre, la macchina del caffè professionale include un braccetto porta-filtri con doppia uscita e due filtri grazie al quale potrai preparare uno o due caffè contemporaneamente. Oltre a ciò, con l’ausilio del vassoio scaldatazze in acciaio inox potrai riscaldare le tue tazzine.

Infine, il sistema di risparmio energetico e il display LED rendono questa macchina del caffè un ottimo ed economico prodotto.

Non perdere questa incredibile occasione per mettere le mani su questa strepitosa macchina del caffè professionale a 20 bar. Acquistala SUBITO al prezzo SHOCK di 69,90€ e risparmia il 28%.

