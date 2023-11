Hai mai avuto voglia di bere un vero caffè americano, come quelli che si vedono nei film e nelle serie TV, senza nemmeno scomodarti da casa per andare al bar? Ecco che alla luce di questo desiderio Amazon ha ben pensato di proporti la macchina Cecotec per caffè americano in offerta al sensazionale prezzo di soli 34 euro, con un ottimo 30% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, Cecotec.

Macchina Cecotec: come essere in America

Tra le funzionalità più interessanti alla base di questa macchina troviamo sicuramente il display LCD retroilluminato, che permette di visualizzare il programma in utilizzo in quel momento. Oltre a questo trovi una comodissima e pratica brocca in vetro, resistente anche alle più alte temperature, che ti permetterà di versare il caffè nella tazza in maniera semplice e intuitiva: grazie alla capacità di 1.5 litro, poi, puoi preparare il caffè per la tua famiglia e gli amici che vengono a visitarti a casa, senza alcun tipo di problema. La funzione di riscaldamento consente di avere un caffè americano caldo ad ogni ora, senza dover aspettare decine di minuti al contrario di gran parte delle macchine da caffè tradizionali.

Un’altra caratteristica davvero sbalorditiva consiste nella possibilità di programmare l’erogazione del caffè all’ora desiderata, ad esempio ad una determinata ora del mattino seguente.

Grazie poi alla funzione Autoclean, il processo di pulizia della macchina è notevolmente facilitato, dal momento che è in grado di velocizzare sensibilmente il processo di decalcificazione. La funzione di risparmio energetico permette di consumare molta meno energia elettrica, spegnendosi in automatico quando non viene utilizzata.

La macchina si presenta davvero robusta grazie alle finiture in acciaio inox, che permettono quindi di utilizzarla per anni e anni senza alcun tipo di problema.

In definitiva, a poco più di 30 euro hai la possibilità di portarti a casa una macchina davvero perfetta per fare il caffè americano ad ogni ora del giorno, potendo anche programmare l’orario preciso di erogazione: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questa macchina Cecotec per caffè americano in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le scorte disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

