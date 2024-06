Macchina da caffè Bialetti (con 32 CAPSULE OMAGGIO) in offerta MAI VISTA PRIMA

Vuoi assaporare un caffè cremoso e dal gusto intenso come quello del bar direttamente a casa tua? Allora approfitta subito della promozione sulla Macchina da Caffè Espresso Bialetti Gioia, oggi disponibile su Amazon a soli 48 euro con uno sconto del 33%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più nella promozione sono incluse ben 32 capsule Bialetti in omaggio. Cosa aspetti? La promozione è davvero irresisitibile, coglila al volo!

Macchina da Caffè Espresso Bialetti Gioia: funzionalità e modalità di utilizzo

La Macchina da Caffè Espresso Bialetti Gioia è un vero e proprio must-have per i veri intenditori dell’autentico caffè napoletano.

Si tratta di un dispositivo piccolo, elegante e super compatto, quindi perfetto per l’arredamento di ogni tipologia di cucina: potrai inserirla in qualsiasi angolo e donerà un tocco di stile ed eleganza ineguagliabile.

La modalità di utilizzo è semplicissima grazie alla sua funzionalità automatica: premendo un solo pulsante puoi scegliere il tuo caffè lungo o corto e personalizzare la quantità di erogato in tazza grazie al Flow Meter. Inoltre ha una pompa da 20 bar ed un sistema Thermoblock che garantisce sempre la migliore temperatura per il caffè in qualsiasi occasione.

La macchina è dotata di un serbatoio di acqua da 0,5 litri e di un cassettino che può contenere fino a 8 capsule: entrambi sono rimovibili quindi agevolano la pulizia e la rendono super veloce.

