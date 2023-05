Macchina da caffè Cafelizzia a un prezzo SPECIALE su Amazon

Cafelizzia 790 Steel è la macchina da caffè per espresso e cappuccino del marchio specializzato Cecotec. Il suo principale punto di forza è il sistema di riscaldamento rapido Thermoblock, che assicura una temperatura ottimale per il miglior caffè possibile. Di listino costa 113,90 euro, oggi invece la puoi acquistare in offerta su Amazon a 82,90 euro.

Macchina da caffè Cafelizzia in sconto di oltre 30 euro sul prezzo di listino

Thermoblock, il sistema di riscaldamento innovativo della macchina da caffè del marchio Cecotec, si differenzia dagli altri per non riscaldare più volte la stessa acqua, per una preparazione del caffè ottimale. Un altro punto di forza della Cafelizzia è la pompa di pressione ForceAroma da 20 bar, grazie alla quale è possibile ottenere il massimo aroma e la migliore crema ad ogni caffè. La macchina da caffè della serie Cafelizzia dispone inoltre di un vaporizzatore orientabile con protezione, offrendo la migliore schiuma per il tuo caffè.

Ami bere le tisane? Ti farà allora piacere sapere che la macchina da caffè in questione consente di erogare acqua calda nell’immediato, la soluzione perfetta per la preparazione di una tisana a ogni ora del giorno. Infine, sottolineiamo la presenza di un braccio portafiltro con doppia uscita, grazie al quale puoi preparare contemporaneamente due caffè.

Aggiungi al carrello ora la macchina Cafelizzia di Cecotec per approfittare dell’ultima offerta di Amazon e risparmiare sul prezzo di listino oltre 30 euro. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, questo significa che con l’abbonamento Prime puoi beneficiare della spedizione gratuita e della consegna ultra rapida.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.