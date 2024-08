Macchina da Caffè De’Longhi in SVENDITA: ancora per POCO su eBay

Preparati a gustare un espresso intenso come quello del bar ogni volta che vuoi con la Macchina da Caffè De’Longhi Nespresso Vertuo Pop! Oggi è disponibile su eBay a soli 57 euro grazie ad un mega sconto del 36%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è limitatissima e gli articoli stanno per terminare!

Macchina da Caffè De’Longhi Nespresso Vertuo Pop: modalità di utilizzo e funzionalità

La Macchina da Caffè De’Longhi Nespresso Vertuo Pop è un vero e proprio must-have per chi ama gustare un espresso da vero barista in ogni momento della giornata.

Innanzitutto questo dispositivo elegante permette di scegliere tra 4 formati in tazza con un solo pulsante: dall’espresso classico (40ml) a quello doppio (80 ml), fino alle tazze generose (150 o 230 ml).

La punta di diamante della macchina è la tecnologia di estrazione brevettata e sviluppata da Nespresso e nota come Centrifusion: basta inserire una capsula e abbassare la leva, successivamente la capsula ruota fino a 4000 giri al minuto, miscelando il caffè macinato con acqua e producendo la crema perfetta per gustare il tuo caffè preferito, lungo o espresso.

Tra l’altro il sistema di estrazione intelligente di Nespresso riconosce la capsula di caffè selezionata grazie al codice a barre sul bordo e regola automaticamente i parametri di erogazione: non è necessario modificare le impostazioni ma basta premere il pulsante per sprigionare appieno i tesori racchiusi in ciascuna capsula di caffè.

