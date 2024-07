Macchina da caffè De'Longhi ricondizionata COME NUOVA a quasi META' PREZZO

È ora di goderti un espresso buono come quello del bar ogni volta che vuoi e direttamente a casa tua con la Macchina da caffè De’Longhi Magnifica S ricondizionata! Oggi è disponibile su eBay a soli 204 euro grazie ad uno sconto del 46% ed un ulteriore coupon da 10 euro da sfruttare applicando il codice PSPRLUG24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Un doppio sconto del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Macchina da caffè De’Longhi Magnifica S ricondizionata: tutte le funzionalità

La Macchina da caffè De’Longhi Magnifica S ricondizionata è in condizioni pari al nuovo e funzionante al 100%. Nello specifico, questi prodotti sono sottoposti ad un rigoroso processo di ricondizionamento che comprende diversi test prima di essere consegnati. Si tratta, quindi, del modo ideale per godere di un’esperienza di caffè impeccabile, riducendo al contempo gli sprechi.

La capacità del contenitore del caffè in grani è pari a 250 grammi con un coperchio salva aroma per garantire sempre un espresso come quello del bar. In più potrai scegliere tra 13 livelli di macinatura e, grazie al sistema twin-shot, potrai preparare due tazzine contemporaneamente.

Dispone dello spegnimento programmabile tramite timer e della funzione Eco che offre un risparmio energetico considerevole. La modalità di utilizzo è semplicissima grazie al pannello di controllo a LED con tasti soft touch. Inoltre il serbatoio dell’acqua removibile ha una capacità di 1,8 litri con indicatore del livello dell’acqua.

Oggi la Macchina da caffè De’Longhi Magnifica S ricondizionata è disponibile su eBay a soli 204 euro grazie ad uno sconto del 46% ed un ulteriore coupon da 10 euro da sfruttare applicando il codice PSPRLUG24 al momento dell’ordine. Un doppio sconto del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.