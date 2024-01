Macchina da caffè Express Power Espresso 20 a soli 64€: Cecotec la TOCCA piano

La Express Power Espresso 20 di Cecotec è una macchina da caffè tradizionale che ti permette di preparare deliziosi caffè espresso e cappuccino direttamente a casa tua. Con una potenza di 1350 W e un design accattivante in giallo chiaro, questa macchina è sia elegante che funzionale. Un goiellino che puoi far tuo oggi ricondizionato al modico prezzo di 66€ grazie allo sconto del 30% su Amazon. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

Express Power Espresso 20 ricondizionato, caffè da paura a prezzo WOW

Il colore giallo chiaro e il design vintage conferiscono a questa macchina da caffè un tocco retrò che si integra perfettamente in qualsiasi cucina. È un vero e proprio elemento d’arredo. Con una potenza di 1350 W, la macchina è in grado di riscaldarsi rapidamente e preparare il tuo caffè in un batter d’occhio, così sarai in grado di godere di una tazza di caffè delizioso senza dover attendere a lungo. La macchina è dotata di un manometro che ti permette di monitorare la pressione durante l’erogazione del caffè.

La macchina Express Power Espresso 20 ha una capacità di 1,5 litri, il che significa che puoi preparare diverse tazze di caffè o cappuccino in una sola volta. Inoltre è dotata di un sistema di erogazione regolabile che ti consente di personalizzare la quantità di caffè o cappuccino desiderata. Facile da pulire, le sue dimensioni sono di 25 x 30 x 31 cm e un peso di 3,8 kg, aspetto che rende questa macchina da caffè è abbastanza compatta da adattarsi a qualsiasi cucina senza occupare troppo spazio.

Insomma, la macchina da caffè Express Power Espresso 20 è perfetta per gli amanti del caffè che desiderano preparare espresso e cappuccino di alta qualità comodamente a casa propria. Il design vintage la rende un elemento d’arredo affascinante, mentre le sue prestazioni eccezionali garantiscono una preparazione rapida e deliziosa. Se ami il caffè, questa macchina sarà una piacevole aggiunta alla tua routine quotidiana e per giunta a un prezzo irrisorio: appena 66€ grazie allo sconto del 30% su Amazon. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.