Macchina da caffè Philips, la MIGLIORE al prezzo più basso di sempre: METÀ PREZZO (60€)

Attenzione amanti del caffè! Preparati a portare l’esperienza del caffè a un livello superiore con l’incredibile offerta su Amazon per la macchina da caffè Philips L’OR Barista. Approfitta subito dello sconto del 47% e acquistala a soli 60,85€ invece di 114,99€. Non farti sfuggire questa opportunità, le scorte stanno andando a ruba!

Macchina da caffè Philips L’OR, dettagli e specifiche tecniche

La Philips L’OR Barista è la compagna perfetta per gli amanti del caffè che desiderano gustare un espresso di qualità come al bar. Con una pressione di 19 bar, questa macchina ti permette di estrarre tutto l’aroma dalle capsule L’OR, garantendo una crema densa e un gusto intenso in ogni tazza. Che tu preferisca un classico espresso o un lungo, la L’OR Barista ti accontenterà con le sue capsule classiche o doppie.

Ma le sorprese non finiscono qui! La Philips L’OR Barista non solo ti offre un caffè eccezionale, ma è anche incredibilmente facile da usare. Grazie al suo serbatoio dell’acqua da 1 litro, potrai preparare più tazze senza doverlo riempire frequentemente. Inoltre, la macchina è dotata di un sistema di riscaldamento rapido che ti permette di goderti il tuo caffè in pochi secondi. E con il suo design elegante in bianco satinato, sarà un vero tocco di classe nella tua cucina.

Ecco alcune delle specifiche tecniche principali della Philips L’OR Barista:

Specifica Descrizione Pressione 19 bar Serbatoio acqua 1 litro Capsule compatibili L’OR classiche e doppie Riscaldamento Sistema di riscaldamento rapido Spegnimento automatico Dopo 9 minuti di inutilizzo Dimensioni 31,2 x 11,5 x 24,3 cm Peso 3,2 kg Colore Bianco satinato

Non lasciarti sfuggire questa fantastica opportunità di avere una macchina da caffè di alta qualità a un prezzo così conveniente. Con uno sconto del 47%, la Philips L’OR Barista è praticamente un regalo. Immagina di svegliarti ogni mattina con l’aroma di un caffè appena fatto, gustando un espresso cremoso o un lungo corposo preparato con le capsule L’OR. Sarà come avere un barista personale direttamente a casa tua!

Non aspettare oltre, l’offerta è limitata nel tempo e le macchine stanno andando a ruba. Porta a casa la tua Philips L’OR Barista a soli 60,85€ invece di 114,99€. In più, riceverai anche 9 capsule L’OR incluse per iniziare subito a goderti il tuo caffè preferito. Non perdere l’occasione di trasformare la tua routine del caffè in un’esperienza straordinaria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.