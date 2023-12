Macchina del caffè espresso: prezzo BOMBA qualità SUPER!

La macchina da caffè espresso Tognana Iridea, ora disponibile nella colorazione verde salvia, è il prodotto ideale per ogni cucina. Grazie allo sconto del 21% su Amazon, potete portarvela a casa al prezzo speciale di 99,99€. Se siete amanti del caffè e volete gustarvi un espresso di qualità bar comodamente a casa vostra, questo è quello ciò che fa per voi!

La macchina del caffè perfetta per la tua cucina!

Tognana Iridea non si limita solo a fare un ottimo caffè espresso: grazie alla sua funzione vapore, è ideale anche per preparare bevande calde come cappuccini cremosi, proprio come quelli del vostro bar preferito. La versatilità è una delle sue caratteristiche principali: potrete utilizzare sia caffè macinato che cialde ESE, per adattarsi alle preferenze di tutti in casa.

Dotata di una pressione di 15 bar, Tognana Iridea garantisce un caffè espresso sempre perfetto, con quella crema densa e corposa che tutti gli amanti del caffè apprezzano. Inoltre, il serbatoio dell’acqua è trasparente e rimovibile, con una capacità di 1,2 litri, permettendo così di preparare diverse tazze di caffè senza dover riempire il serbatoio di continuo.

La vaschetta raccogligocce è estraibile e lavabile, rendendo la pulizia veloce e senza complicazioni. Questa macchina da caffè non è solo funzionale, ma ha anche un design elegante e moderno che si adatta a qualsiasi stile di cucina, aggiungendo un tocco di classe e colore.

La Tognana Iridea è una macchina da caffè espresso affidabile, facile da usare e da pulire, che prepara caffè di qualità superiore.

