Macchina per caffè Lavazza A Modo Mio Tiny Eco a prezzo TOP per il Prime Day

Lavazza A Modo Mio Tiny Eco è una macchina per caffè progettata per rispettare l’ambiente. Si tratta infatti della prima macchina Lavazza A Modo Mio interamente realizzata con plastica riciclata. Per il resto, il modello Tiny riprende tutti i principali punti di forza delle altre macchine da caffè A Modo Mio dello storico marchio: è estremamente compatta e oltremodo pratica. In occasione del Prime Day è in offerta esclusiva su Amazon a soli 77,90 euro, in sconto del 13% rispetto al miglior prezzo degli ultimi 30 giorni pari a 89,90 euro.

Lavazza A Modo Mio Tiny Eco in super offerta al Prime Day

La principale caratteristica della macchina da caffè Lavazza A Modo Mio è la praticità. Ti basta pigiare un solo tasto per accendere la macchina e preparare il caffè. Quando poi hai finito, con lo stesso tasto di prima puoi mettere a riposo la tua Tiny Eco.

Un altro suo punto di forza sono le dimensioni compatte. Lavazza A Modo Mio Tiny Eco misura 13,9 cm di larghezza, 26 cm di profondità e 27 cm di altezza, per un peso complessivo di appena 2,5 kg. Grazie alle sue misure ridotte, puoi trasportarla e/o posizionarla ovunque, dentro e fuori la tua abitazione.

Dentro la confezione di vendita troverai inoltre 64 capsule ¡Tierra! for Planet (100% Arabica, sostenibile con note fruttate).

Cogli al volo l’offerta del Prime Day per Lavazza A Modo Mio Tiny Eco, così da risparmiare oltre 10 euro sul miglior prezzo dell’ultimo mese.

