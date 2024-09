Macchina per Caffè Lavazza con 64 capsule in omaggio a meno di 90€

Preparati ad assaporare un espresso dal sapore ricco ed intenso come quello del bar con questo gioiellino in super offerta su Amazon! Parliamo della Macchina per Caffè Lavazza A Modo Mio Jolie Evo, oggi disponibile a soli 84 euro con uno sconto dell’11%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, procedendo oggi stesso con l’ordine, riceverai in omaggio 64 Capsule Lavazza A Modo Mio Crema e Gusto Classico. Approfitta subito della doppia promozione, è valida ancora per pochissimo tempo!

Macchina per Caffè Lavazza A Modo Mio Jolie Evo: le modalità di utilizzo

La Macchina per Caffè Lavazza A Modo Mio Jolie Evo è un vero e proprio must have per chi ama gustare un espresso intenso e denso in ogni momento della giornata.

Si contraddistingue per un design dalle forme eleganti, con linee morbide e attenzione ai dettagli, ma soprattutto è realizzata con il 36% di plastica riciclata quindi nel pieno rispetto dell’ambiente. In più, dopo due minuti di inattività la macchina entra in stand-by consentendo un notevole risparmio energetico e meno costi in bolletta, oltre ad avere un packaging privo di plastica e riciclabile al 100%.

La modalità di utilizzo è davvero semplice ed intuitiva grazie ad un unico pulsante STOP & GO con il quale è possibile erogare la quantità di espresso desiderata in base alle proprie esigenze. Questo vuol dire che potrai scegliere quando vuoi se gustare un espresso classico o un caffè lungo. In più il serbatoio fumé ha una capacità di 0,6 litri quindi abbastanza grande per preparare una grande quantità di caffè senza alcuna preoccupazione.

