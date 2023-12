MacGyver ti farà un baffo con questo Set cacciavite senza fili con 48 Punte: in OFFERTA a soli 25 euro!

Vastar è un Mini cacciavite elettrico di precisione senza fili con 48 Punte Magnetiche. Dotato anche di Luci a LED per lavorare agevolmente anche al buio. Grazie al coupon del 15% applicabile con una semplice spunta oggi lo paghi solo 25,49 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Vastar Mini cacciavite elettrico: le caratteristiche

Doppia modalità e pulsante F/R: il cacciavite elettrico automatico Vastar è progettato con una superficie in lega di alluminio resistente. Con velocità di rotazione 170r/min, supportando sia la modalità manuale (coppia di 3,5 Nm) che la modalità elettrica (coppia di 0,3 N.m). Il pulsante avanti e indietro del cacciavite a batteria Vastar soddisfa le vostre esigenze di serraggio o allentamento delle punte delle viti con una sola pressione per una maggiore efficienza. Il set di piccoli cacciaviti elettronici di precisione Vastar viene fornito con una custodia magnetica che mantiene il cacciavite e 48 punte in metallo ordinate in posizione. La custodia, il cacciavite e le punte sono tutti magnetici per un facile fissaggio. Anche se capovolgi la custodia, le punte interne non cadranno. Con un’area di magnetizzazione extra, la magnetizzazione della punta del trapano può essere aumentata.

Il set di mini cacciaviti di precisione Vastar è composto da 48 diversi tipi di punte in acciaio S2, 1 manico per cacciavite elettrico, 1 cavo USB-C, 1 pinzetta e 1 piede di porco. Potrai assemblare e smontare la maggior parte dei prodotti elettronici, piccoli elettrodomestici, PC, tablet, telefoni cellulari, MacBook, iPad, orologio, computer portatili, fotocamera, occhiali, droni, orologi, controller, modello RC. joystick, tastiera, piccolo dispositivi portatili, PS5 Xbox ecc. Il meccanismo pop-up offre una sensazione soddisfacente per ogni apertura e chiusura della custodia. Il cacciavite motorizzato automatico portatile Vastar incorpora 2 luci LED senza ombre, che illumineranno l’area di lavoro e gli angoli oscuri, consentendo di mantenere una visione chiara al buio. Batteria a lunga durata: alimentato da una batteria al litio ricaricabile da 350 mAh, richiede solo 30 minuti di ricarica completa per elaborare fino a 1000 viti, il che è più che sufficiente per i tuoi lavori di riparazione elettronica. Inoltre, l’interfaccia di ricarica USB-C universale rende la ricarica più comoda.

