Magia sul Digitale Terrestre, pioggia di canali in arrivo totalmente gratis: altro che piattaforme a pagamento

Il digitale terrestre continua a cambiare e, per chi guarda ogni giorno la TV gratuita, settembre porta con sé diverse novità da controllare.

Tra nuovi inserimenti, spostamenti e versioni in alta definizione, la numerazione dei canali può risultare diversa rispetto a pochi giorni fa. Per ritrovare tutto al posto giusto, basta però un’operazione molto semplice dal televisore o dal decoder.

Digitale terrestre, la lista del 2 settembre cambia l’ordine dei canali

La nuova lista canali del digitale terrestre aggiornata al 2 settembre 2026 conferma l’ossatura principale della numerazione nazionale. In cima restano Rai 1 HD sul tasto 1, Rai 2 HD sul 2 e Rai 3 TGR Regione sul 3. Subito dopo ci sono Rete4 HD, Canale5 HD, Italia1 HD, LA7 HD, TV8 HD e NOVE. Le posizioni dal 10 al 19 rimangono alle emittenti locali, e qui la situazione può cambiare da regione a regione. A volte anche da un televisore all’altro, nella stessa città.

Più avanti si ritrovano i canali tematici più seguiti: 20Mediaset HD al 20, Iris HD al 22, Rai Movie HD al 24, Cielo al 26, La5 HD al 30, Real Time al 31, Food Network al 33, Cine34 HD al 34 e Focus HD al 35. Nella fascia dedicata a informazione e sport compaiono anche Rai News 24, Sky TG24, TGCOM24 HD, Rai Sport HD, Sportitalia HD, SuperTennis e Il Sole 24 Ore TV. Una lista lunga, spezzettata, ma utile da controllare dopo ogni aggiornamento.

Canali HD e conflitti LCN: occhio alle posizioni sul televisore

Tra le novità da verificare ci sono diversi canali HD e alcuni conflitti LCN, cioè quei casi in cui due versioni dello stesso canale possono finire per contendersi lo stesso numero nella lista automatica. Succede, per esempio, con Rai 4 e Rai 4 HD al 21, con Rai Premium e Rai Premium HD al 25, e con Rai News 24 e Rai News 24 HD al 48. Di solito non è un guasto: il televisore può chiedere quale versione salvare, oppure scegliere da solo in base al segnale ricevuto.

Da tenere d’occhio anche la fascia 500, dove compaiono canali alternativi o provvisori: Rai 1 HD provvisorio al 501, Rai 2 HD provvisorio al 502, Rai 3 HD provvisorio al 503, insieme a Rete4 HD, Canale5 HD, Italia1 HD, LA7 HD, TV8 HD e NOVE. In Valle d’Aosta, inoltre, sono presenti canali specifici come France 24 HD, RTS Un HD e TV5 Monde Europe, legati alla copertura particolare del territorio.

Risintonizzazione automatica: pochi minuti per ritrovare tutti i canali

Per ricevere tutti i nuovi canali del digitale terrestre gratis, il consiglio è avviare una ricerca automatica dei canali dal menu del televisore o del decoder. Meglio farlo nelle ore serali, o comunque dopo essersi assicurati che l’antenna funzioni senza problemi. Il percorso, nella maggior parte dei casi, è semplice: impostazioni, canali, sintonizzazione automatica e conferma della ricerca. Bastano pochi minuti.

Alla fine conviene controllare le posizioni principali: prima i tasti dall’1 al 9, poi la fascia 20-70 e infine i numeri 500, dove spesso finiscono le versioni HD o provvisorie. Se un canale non compare, la causa può essere la copertura locale, l’antenna condominiale o un televisore non aggiornato agli standard più recenti. Una nuova scansione, spesso, risolve. Se il problema resta, meglio chiedere a un antennista o controllare le indicazioni del produttore del dispositivo.