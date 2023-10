Magic Keyboard con Touch ID: la miglior tastiera per il tuo Mac a prezzo ASSURDO

L’Apple Magic Keyboard con Touch ID è un accessorio essenziale per i computer Mac dotati del chip Apple Silicon. Questa tastiera offre una connessione Bluetooth affidabile, garantendo una perfetta integrazione con il tuo dispositivo. Una periferica utilissima oltre che stilosa, dunque, che oggi ti viene a costare solo 130€, ovverosia il 18% in meno rispetto al prezzo di listino. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Magic Keyboard con Touch ID, una favola

La caratteristica distintiva di questa tastiera è, come suggerisce il nome, il sensore Touch ID integrato, che consente un accesso sicuro e veloce al tuo Mac. Basta un tocco del dito per sbloccare il computer, autorizzare gli acquisti o accedere alle password.

La tastiera è dotata di tasti bianchi, che conferiscono un look pulito ed elegante. La disposizione dei tasti è ottimizzata per offrire una digitazione confortevole e precisa. Un altro vantaggio importante è la ricaricabilità. Questa tastiera è progettata per una lunga durata della batteria, riducendo la necessità di cambiare frequentemente le batterie.

Insomma, hai già capito a questo punto, nel caso non conoscessi bene questa tastiera, che l’Apple Magic Keyboard con Touch ID è una scelta eccellente per chi cerca un’esperienza di digitazione di alta qualità, unendo convenienza, sicurezza e stile in un unico dispositivo. Il tutto pagandola oggi solo 130€, ovverosia il 18% in meno rispetto al prezzo di listino. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.