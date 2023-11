La Maglia Kappa unisex oggi la paghi 14 euro a prescindere da taglia e colore!

Occasione unica per chi ama la qualità e la comodità, oltre che specificamente il marchio Robe di Kappa, che da anni immette sul mercato prodotti di ottima fattura, completamente Made in Italy e contraddistinti dall’inconfondibile marchio di un uomo e una donna seduti schiena a schiena che guardano in alto. Infatti, su eBay la maglia a maniche lunghe Kappa unisex la paghi solo 14,99 euro, grazie allo sconto del 67%. Inoltre, risparmi ulteriormente se ne prendi 2, pagando 10,49 euro cadauna, quindi risparmi ben 4 euro a capo! Potrai scegliere tra più colori e taglie, l’offerta resta invariata.

Scopri le maglie Kappa

Parliamo di una maglia maniche lunghe unisex, realizzata in jersey cotone 140 gr. Quindi molto comoda e morbida, ideale per le mezze stagioni. Stile REGULAR FIT, girocollo in costina, oltre a essere parasudore così da evitarti quelle antiestetiche chiazze sulle ascelle. Sul petto troverai il marchio storico di Kappa descritto nell’incipit. Possono essere indossate anche in inverno, con una maglia intima e un giubbotto più pesante.

I colori disponibili sono nero, grigio, verde e blu, in tonalità molto particolari. Con lo stemma sul petto che cambia colore in base al resto della maglia. Tante le taglie disponibili, ma ti conviene affrettarti perché stanno andando a ruba visto lo sconto del 67%! Pensalo anche come regalo di Natale!

