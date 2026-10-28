“mAh” o “Wh”: quando compri un powerbank la sigla che conta è quella scritta più piccola

Spesso conta di più quello, più discreto, dei Wh: indica quanta energia contiene davvero la batteria e può fare la differenza anche ai controlli in aeroporto. Molti se ne accorgono tardi, davanti a uno scaffale in stazione o scorrendo in fretta una scheda su Amazon. E invece è proprio lì, in quella riga piccola sull’etichetta, che si capisce meglio cosa si sta comprando.

Sulle confezioni dei powerbank spiccano quasi sempre numeri importanti: 10.000 mAh, 20.000 mAh, a volte anche di più. Colpiscono subito, aiutano a farsi un’idea al volo, ma non raccontano tutto. I milliampere-ora dicono quanta corrente una batteria può fornire nel tempo. Da soli, però, non bastano a spiegare quanta energia effettiva arriverà a uno smartphone, a un tablet o a un paio di auricolari.

Il nodo è semplice, anche se spesso resta nascosto nelle schede tecniche: i mAh dichiarati sono calcolati sulla tensione interna delle celle al litio, di solito intorno ai 3,7 volt. È il valore della batteria presa “così com’è”. Quando però il powerbank deve ricaricare un telefono, le condizioni cambiano. Il dispositivo collegato non lavora più a quella stessa tensione. Ed è qui che nasce l’equivoco, molto comune, tra capacità nominale e capacità davvero utilizzabile.

Il ruolo della tensione: perché la capacità utile cala durante la ricarica

Quando ricarica uno smartphone, il powerbank deve trasformare la tensione interna della batteria e portarla di norma a 5 volt attraverso la porta USB. Nei modelli con ricarica rapida, la tensione può salire ancora, in base agli standard supportati dal caricatore e dal dispositivo collegato. Questa trasformazione ha un costo: una parte dell’energia si perde, soprattutto in calore. Basta tenere in mano un powerbank dopo qualche minuto d’uso per rendersene conto.

Un powerbank in carica con lo smartphone: le specifiche sull’etichetta aiutano a capire i Wattora reali oltre ai mAh dichiarati.

Per questo un modello venduto come 10.000 mAh non trasferisce davvero al telefono tutti quei milliampere-ora alla tensione di uscita. Il valore utile può essere più basso, spesso anche di circa un 30% in meno, anche se molto dipende dall’efficienza dei circuiti, dalla qualità delle celle e dal tipo di ricarica. Non è una truffa: è fisica. Ma per chi compra cambia parecchio. Un conto è aspettarsi tre ricariche complete, un altro è fermarsi a due abbondanti.

Wattora, la misura da cercare per confrontare davvero i modelli

La sigla più utile per confrontare due powerbank è quindi Wh, cioè Wattora. A differenza dei mAh, i Wattora mettono insieme capacità e tensione, e danno un’idea più chiara dell’energia totale contenuta nella batteria. La formula è questa: Wh = mAh × V / 1000. In pratica, un powerbank da 10.000 mAh calcolato a 3,7 V contiene circa 37 Wh.

È quella, in sostanza, la vera “benzina” nel serbatoio. Se due modelli dichiarano entrambi 20.000 mAh ma usano celle o tensioni diverse, il dato in Wattora aiuta a capire quale dei due offra davvero più energia. Non è l’unico elemento da valutare: contano anche peso, dimensioni, numero di porte, potenza in uscita e certificazioni di sicurezza. Però è una base più solida da cui partire. Un powerbank leggerissimo con tanti mAh stampati in grande merita sempre una verifica in più. Magari sul retro, dove il valore in Wh è scritto piccolo.

Viaggi in aereo: il limite dei 100 Wh e il rischio se l’etichetta manca

Il dato in Wattora diventa importante anche quando si viaggia in aereo. Le regole applicate ai controlli di sicurezza e dalle compagnie, in linea con le indicazioni internazionali sul trasporto aereo, fanno riferimento ai Wh, non ai mAh. In generale, i powerbank vanno portati nel bagaglio a mano e non in stiva, perché contengono batterie al litio. Il limite comunemente accettato per salire a bordo senza autorizzazioni particolari è 100 Wh, pari più o meno a 27.000 mAh a 3,7 volt.

Oltre quella soglia possono servire autorizzazioni della compagnia, mentre per capacità più alte le restrizioni diventano più rigide. Poi c’è un caso più banale, ma tutt’altro che raro: l’etichetta illeggibile. Se sul powerbank non compare il dato in Wh, o se la scritta è cancellata, l’addetto ai controlli può non riuscire a verificarne la capacità.

A quel punto, soprattutto nei grandi aeroporti e nelle ore di punta, la decisione può arrivare in fretta: dispositivo trattenuto o non ammesso a bordo. Meglio controllare prima, per evitare discussioni al gate. Alla fine, quella piccola sigla può valere più del numero più vistoso sulla confezione.