“mAh” o “Wh”: quando compri un powerbank la sigla che conta è quella scritta più piccola

Spesso conta di più quello, più discreto, dei Wh: indica quanta energia contiene davvero la batteria e può fare la differenza anche ai controlli in aeroporto. Molti se ne accorgono tardi, davanti a uno scaffale in stazione o scorrendo in fretta una scheda su Amazon. E invece è proprio lì, in quella riga piccola sull’etichetta, che si capisce meglio cosa si sta comprando.
Sulle confezioni dei powerbank spiccano quasi sempre numeri importanti: 10.000 mAh, 20.000 mAh, a volte anche di più. Colpiscono subito, aiutano a farsi un’idea al volo, ma non raccontano tutto. I milliampere-ora dicono quanta corrente una batteria può fornire nel tempo. Da soli, però, non bastano a spiegare quanta energia effettiva arriverà a uno smartphone, a un tablet o a un paio di auricolari.
Il nodo è semplice, anche se spesso resta nascosto nelle schede tecniche: i mAh dichiarati sono calcolati sulla tensione interna delle celle al litio, di solito intorno ai 3,7 volt. È il valore della batteria presa “così com’è”. Quando però il powerbank deve ricaricare un telefono, le condizioni cambiano. Il dispositivo collegato non lavora più a quella stessa tensione. Ed è qui che nasce l’equivoco, molto comune, tra capacità nominale e capacità davvero utilizzabile.
Il ruolo della tensione: perché la capacità utile cala durante la ricarica
Quando ricarica uno smartphone, il powerbank deve trasformare la tensione interna della batteria e portarla di norma a 5 volt attraverso la porta USB. Nei modelli con ricarica rapida, la tensione può salire ancora, in base agli standard supportati dal caricatore e dal dispositivo collegato. Questa trasformazione ha un costo: una parte dell’energia si perde, soprattutto in calore. Basta tenere in mano un powerbank dopo qualche minuto d’uso per rendersene conto.
Per questo un modello venduto come 10.000 mAh non trasferisce davvero al telefono tutti quei milliampere-ora alla tensione di uscita. Il valore utile può essere più basso, spesso anche di circa un 30% in meno, anche se molto dipende dall’efficienza dei circuiti, dalla qualità delle celle e dal tipo di ricarica. Non è una truffa: è fisica. Ma per chi compra cambia parecchio. Un conto è aspettarsi tre ricariche complete, un altro è fermarsi a due abbondanti.
Wattora, la misura da cercare per confrontare davvero i modelli
La sigla più utile per confrontare due powerbank è quindi Wh, cioè Wattora. A differenza dei mAh, i Wattora mettono insieme capacità e tensione, e danno un’idea più chiara dell’energia totale contenuta nella batteria. La formula è questa: Wh = mAh × V / 1000. In pratica, un powerbank da 10.000 mAh calcolato a 3,7 V contiene circa 37 Wh.
È quella, in sostanza, la vera “benzina” nel serbatoio. Se due modelli dichiarano entrambi 20.000 mAh ma usano celle o tensioni diverse, il dato in Wattora aiuta a capire quale dei due offra davvero più energia. Non è l’unico elemento da valutare: contano anche peso, dimensioni, numero di porte, potenza in uscita e certificazioni di sicurezza. Però è una base più solida da cui partire. Un powerbank leggerissimo con tanti mAh stampati in grande merita sempre una verifica in più. Magari sul retro, dove il valore in Wh è scritto piccolo.
Viaggi in aereo: il limite dei 100 Wh e il rischio se l’etichetta manca
Il dato in Wattora diventa importante anche quando si viaggia in aereo. Le regole applicate ai controlli di sicurezza e dalle compagnie, in linea con le indicazioni internazionali sul trasporto aereo, fanno riferimento ai Wh, non ai mAh. In generale, i powerbank vanno portati nel bagaglio a mano e non in stiva, perché contengono batterie al litio. Il limite comunemente accettato per salire a bordo senza autorizzazioni particolari è 100 Wh, pari più o meno a 27.000 mAh a 3,7 volt.
Oltre quella soglia possono servire autorizzazioni della compagnia, mentre per capacità più alte le restrizioni diventano più rigide. Poi c’è un caso più banale, ma tutt’altro che raro: l’etichetta illeggibile. Se sul powerbank non compare il dato in Wh, o se la scritta è cancellata, l’addetto ai controlli può non riuscire a verificarne la capacità.
A quel punto, soprattutto nei grandi aeroporti e nelle ore di punta, la decisione può arrivare in fretta: dispositivo trattenuto o non ammesso a bordo. Meglio controllare prima, per evitare discussioni al gate. Alla fine, quella piccola sigla può valere più del numero più vistoso sulla confezione.