Mai più CONNESSIONE LENTA con il Ripetitore WiFi TP-Link a MINI PREZZO

Spesso la connessione internet in casa salta o va a rilento? Per risolvere il problema prova il Ripetitore WiFi TP-Link RE330, oggi disponibile su Amazon a soli 32 euro con uno sconto del 6%.

Ripetitore WiFi TP-Link RE330: specifiche tecniche e modalità di utilizzo

Il Ripetitore WiFi TP-Link RE330 è un gadget tech che ti permetterà di ottimizzare la rete internet in ogni angolo di casa.

Si contraddistingue per la funzionalità Adaptive Path Selection che garantisce performance di rete ottimali scegliendo automaticamente il percorso di trasmissione dati più rapido: questo vuol dire che il dispositivo è perfetto anche in ambienti di rete affollati da molti dispositivi in quanto offre sempre prestazioni al top.

La modalità di utilizzo è semplicissima in quanto il tasto WPS permette di replicare in modo rapido e sicuro le impostazioni di crittografia del router, mentre lo smart LED rileva la potenza del segnale sorgente per aiutarti a posizionarlo correttamente nel punto in cui le prestazioni risultano impeccabili.

Tra l’altro, questo modello TP-Link è dotato di una Porta LAN Fast Ethernet per connettere alla rete dispositivi cablati come smart TV, console di gioco e PC. In più potrai utilizzare l’app Tether per configurare e gestire la rete in modo intuitivo ed anche da remoto.

