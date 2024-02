MAI PIÙ POLVERE con il robot aspirapolvere iRobot Roomba i1152 (-24%)

Nessuno fa le pulizie di casa a cuor leggero, a maggior ragione dopo una lunga giornata di lavoro. Quest’oggi, però, Amazon ha in serbo per te una offerta eclatante sul robot aspirapolvere iRobot Roomba i1152.

Prendendo al volo lo sconto immediato del 24%, infatti, l’elettrodomestico smart del colosso hi-tech è pronto a sorprenderti con un prezzo di vendita di appena 279€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Sfrutta lo sconto del 24% su Amazon per acquistare il robot aspirapolvere iRobot Roomba i1152

Una volta connesso alla rete Wi-Fi di casa e impostato su Google Assistant o Amazon Alexa, il robot aspirapolvere iRobot può iniziare a raccogliere senza alcun problema la polvere, le briciole e anche i peli dei tuoi animali domestici, dal pavimento di casa.

iRobot Roomba i1152 è un elettrodomestico davvero smart e autonomo: non solo ritorna verso la basetta quando la batteria è quasi scarica, ma integra numerosi sensori in grado di guidarlo con precisione per tutta casa scansando i mobili ed eventuali ostacoli.

Il robot aspirapolvere dei tuoi sogni ha un prezzo incredibilmente conveniente su Amazon; fai in fretta, sfrutta i servizi Prime di Amazon, e preparati per riceverlo direttamente a casa in pochissimo tempo e senza costi di spedizione extra.

