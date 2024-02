MAI PIÙ POLVERE con Xiaomi Robot Vacuum S10+: -33% su Amazon

Immagina quanto sarebbe bello avere i pavimenti di casa sempre puliti: non è un sogno, non più ormai, ma una realtà ben tangibile e alla tua portata. Infatti, prendendo al volo l’offerta di Amazon sul robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi Robot Vacuum S10+, hai finito di perdere tempo con la tua vecchia aspirapolvere a filo.

L’elettrodomestico smart è il protagonista assoluto di un calo repentino di prezzo del 33%, un’occasione più unica che rara che comporta un forte ridimensionamento del prezzo finale ad appena 299€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi Robot Vacuum S10+ costa il 33% in meno su Amazon

Silenzioso, compatto, amatissimo da milioni di utenti in tutto il mondo, il robot aspirapolvere di Xiaomi ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze. Il potente motore da 4000Pa, in coppia a un paio di panni rotanti, aspira lo sporco e lava i pavimenti in una sola passata; inoltre, la batteria integrata alimenta il robot per coprire un’area di 200mq.

Compatibile al 100% con Amazon Alexa e Google Assistant, il robot di Xiaomi è ricco di sensori e funzionalità smart ideali che lo guidano per tutta casa in completa autonomia, addirittura scansando i mobili ed eventuali ostacoli.

Inutile girarci intorno: se hai a cuore la pulizia di casa e non vuoi perdere altro tempo per farlo di persona, non devi assolutamente farti scappare l’offerta di Amazon sul robot aspirapolvere e lavapavimenti del colosso cinese. Inoltre, se fai in fretta, l’elettrodomestico smart ti arriva direttamente a casa in 48 ore e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.