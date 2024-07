Mai più RUOTE A TERRA con il Compressore d'aria portatile Xiaomi a PREZZO MICRO

Pronto a partire per le vacanze estive? Se ti aspetta un lungo viaggio in auto, non puoi non avere a portata di mano il Compressore d’aria portatile Xiaomi! Oggi è disponibile su eBay a soli 42 euro con uno sconto bomba del 28%.

Compressore d’aria portatile Xiaomi: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Compressore d’aria portatile Xiaomi è un gadget tech di ultima generazione da avere sempre a portata di mano, soprattutto se devi affrontare lunghi viaggi in auto.

Il blocco cilindri pressofuso ad alta precisione realizzato con materiali in lega si gonfia da 0 psi a 150 psi in soli 20 secondi, rendendolo adatto per l’uso non solo con gomme di auto ma anche con ammortizzatori su mountain bike e pneumatici ad alta pressione su bici da strada.

Il dispositivo dispone di scomparti separati per i sistemi meccanico e batteria, per fornire una dissipazione ottimale del calore. Inoltre il tubo dell’aria con interruttore on/off impedisce l’accensione accidentale dovuta alle vibrazioni e permette di gonfiare i tuoi pneumatici, indipendentemente da dove si trovi la valvola del pneumatico.

Questo modello si caratterizza anche per una luce a LED per l’uso notturno, ed una funzione lampeggiante SOS da sfruttare in caso di imprevisti. Inoltre è portatile e leggero con i suoi 480 grammi, e viene fornito con una custodia, un adattatore per valvola ad ago e un adattatore per valvola.

