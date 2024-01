Mai più ruote sgonfie con questo Compressore portatile elettrico in OFFERTA! Ideale per Auto, Moto, Biciclette e Palloni

Cxy è un compressore elettrico aria portatile da 7500mah per auto, moto, biciclette e palloni. Con 4 ugelli diversi in base a ciò che deve gonfiare. Oggi puoi prenderlo a soli 30,86 euro, con il 5% di sconto!

Caratteristiche prodotto

Con 4 diversi ugelli ausiliari, il Cxy compressore aria portatile non solo l’auto, ma anche la moto, la bici, i palloni da calcio, il pallone da basket e l’anello da nuoto o altri gommoni. il mini compressore auto gonfia pneumatici dell’auto in 3 minuti, grazie alla pressione massima di 150 PSI, quelli della moto in meno di 2 minuti e quelli del pallone in 1 minuto. E’ costruita con una batteria ricaricabile da 7500mAh all’interno, Ideale per i gonfiabili di grandi dimensioni come i letti ad aria, ecc. Inoltre, il compressore pneumatici auto ad aria per pneumatici per auto può essere utilizzata anche come power bank per ricaricare i dispositivi USB grazie alla capacità della batteria da 7500 mAh. La mini compressore portatile per pneumatici è realizzata con un alloggiamento in lega di alluminio estremamente resistente, con 5 fori di raffreddamento e ventola di raffreddamento per una migliore dissipazione del calore e un’elevata durata. Vanta oltre 6 tipi di sistema di protezione costruito all’interno per la sicurezza.

Lo schermo LCD digitale da 2,8″ è integrato per mostrare le modalità di gonfiaggio (auto, monocicli, biciclette, palloni) con 4 unità di pressione opzionali (PSI, BAR, KPA, kg/cm²). Ciascuna modalità o unità di pressione può essere selezionata. Grazie ai dati precisi e in tempo reale visualizzati sullo schermo LCD, è “Plug and play” e molto facile da usare. E’ dotato di una luce LED con 3 modalità di illuminazione (illuminazione, strobo, SOS). La luce può illuminare per 12 ore quando è completamente carica. Molto bene quando si usa per l’emergenza a casa o in auto fuori.

Cxy è un compressore elettrico aria portatile davvero utile. Oggi puoi prenderlo a soli 30,86 euro, con il 5% di sconto!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.