Mai più senza batteria: col powerbank da 5000mAh (18€) i tuoi dispositivi sempre carichi

Chi di noi non ha mai vissuto l’angoscia di vedere il proprio smartphone o tablet scaricarsi proprio quando ne avevamo più bisogno? Con il VEEKTOMX Mini Powerbank, questo non sarà più un problema. Con la sua capacità di 5000mAh, questa batteria esterna compatta ti assicura che non rimarrai mai a corto di energia quando sei in giro.

Ultra compatto e portatile:

Una caratteristica unica di questo powerbank è il suo supporto pieghevole. Puoi aprire il supporto e posizionare il tuo smartphone o tablet sopra mentre si ricarica, evitando di dover tenere il dispositivo in mano o appoggiarlo su una superficie poco sicura. Il design mini e sottile di questo powerbank lo rende poi incredibilmente facile da trasportare ovunque tu vada. Puoi metterlo in tasca o nella borsa senza che ti pesi, e avrai sempre una fonte di energia a portata di mano.

Questo powerbank supporta la tecnologia di ricarica rapida PD3.0 e QC3.0, il che significa che puoi caricare rapidamente i tuoi dispositivi compatibili. Inoltre, ha una porta USB-C da 20W che può caricare anche dispositivi ad alta potenza come iPhone 14/14 Pro Max/13/13 Pro Max/12/11/XR/X/8/7/6, garantendo una ricarica veloce e affidabile. Infine il dispositivo è dotato di protezioni multiple, tra cui protezione da sovraccarico, protezione da sovratensione e protezione da surriscaldamento, per garantire che i tuoi dispositivi siano sempre al sicuro durante la ricarica.

Non farti più trovare impreparato quando la batteria del tuo dispositivo scende al minimo. Con il VEEKTOMX Mini Powerbank da 5000mAh, hai sempre una fonte di energia affidabile a portata di mano per continuare a utilizzare i tuoi dispositivi senza interruzioni.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.