Mai più smartphone scarico! Power Bank ultra sottile e leggero con ricarica rapida oggi a soli 17 euro!

Chi passa molto tempo fuori casa ha l’esigenza di portare con se un Power Bank per ricaricare il proprio smartphone quando serve. INIU Power Bank è ciò che serve: Ultra sottile e leggero, con ricarica rapida, da 10000mAh, per tanti marchi: iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi ma anche iPad Pro, ecc. Oggi puoi pagarla 17,99 euro grazie allo sconto del 5%. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

INIU Power Bank: le caratteristiche

Sperimentate la ricarica più sicura con oltre 38 milioni di utenti in tutto il mondo. INIU utilizza solo materiali di altissima qualità, per cui è in grado di fornire una garanzia di 3 anni, leader del settore. Il corpo più sottile da 0,5 pollici rompe il limite dei power bank da 10.000mAh. Alleggerisce le tasche degli amanti dei viaggi, ma è potente per un intero weekend di vacanza. INIU è l’unico power bank ad avere una porta USB-C IN&OUT. A differenza di altri che si ricaricano solo tramite la porta USB-C, è in grado di ricaricare tutti i dispositivi con i cavi USB-C direttamente.

La ricarica rapida di INIU alimenta l’iPhone fino al 78% in un’ora. L’AutoFit di INIU identifica e soddisfa la velocità ideale del dispositivo, caricando il doppio rispetto ai caricatori da 2,1A. L’esclusivo sistema SmartProtect a 15 livelli di INIU evita qualsiasi carica anomala all’inizio. Allontana il rischio di surriscaldamento e di danni alla batteria dai vostri dispositivi. Ecco cosa include la confezione: INIU Caricabatterie portatile da 10000mAh*1, cavo USB-A a USB-C da 0,3M/1ft*1, custodia da viaggio*1, manuale d’uso*1.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.