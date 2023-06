MAI stato così economico: Xiaomi Smart Band 7 a -20%, da PRENDERE AL VOLO

Lo spettacolare Xiaomi Smart Band 7, da poche settimane sbarcato in Italia, lo trovi oggi con una promozione di lancio di quelle da non lasciarsi sfuggire. Ora, infatti, puoi farlo tuo a un prezzo decisamente interessante, ovverosia 39€ invece che a 59,99€. Basta andare su Amazon e chiudere l’acquisto. Ma devi fare in fretta, perché le scorte sono limitate.

Xiaomi Smart Band 7 in promo su Amazon

Un prodotto decisamente interessante, dotato di ampio display AMOLED da 1,62″ che risalta al polso, e bordi ridotti a zero per rendere più facile la visualizzazione e il controllo dei comandi in qualsiasi condizione. Grazie ai chipset di nuova generazione, la transizione da una schermata all’altra risulta più fluida. Inoltre, puoi personalizzarlo con le tue watch face preferite e utilizzare anche il sistema always-on.

Xiaomi Smart Band 7 ti mette infatti a disposizione oltre 100 quadranti dinamici tra cui scegliere per personalizzare il tuo dispositivo. Con un rendering grafico più avanzato ed effetti di animazione più fluidi, sia i quadranti dinamici che quelli personalizzati raggiungono i massimi livelli. E poi c’è la parte fitness e salute: il device propone in tal senso suggerimenti per gli esercizi correnti basati sul consumo di ossigeno in eccesso post-allenamento (EPOC) nei 7 giorni precedenti. Un’ampia varietà di modalità sportive ti aiutano a tenere traccia delle calorie bruciate, delle variazioni della frequenza cardiaca e della durata dell’allenamento.

L’analisi può variare a seconda dell’età, del sesso e di altre condizioni dell’individuo, inclusi, a titolo esemplificativo, i tipi di esercizi e i carichi. Xiaomi Smart Band 7 consente il monitoraggio del massimo volume di ossigeno consumato per minuto (VO2 max) e della frequenza cardiaca in tempo reale. Il dispositivo vibra per avvisarti se il livello di ossigeno nel sangue è troppo basso (<90%) o se la frequenza cardiaca esce dalla zona sicura. Corri su Amazon, allora, dove puoi farlo tuo a un prezzo decisamente interessante, ovverosia 39€ invece che a 59,99€. Le spedizioni sono gratuite e rapide grazie al servizio Prime.

