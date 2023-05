Mai SUCCESSO prima di oggi: REALME ti costa solo 159€, pochissimi pezzi

Se hai intenzione ormai da tempo di cambiare il tuo vecchio smartphone, oggi è arrivato il momento giusto. Infatti, potrai portarti a casa il Realme 8i a soli 159,89€, invece di 169€. Corri immediatamente su Amazon, perché ne restano davvero pochissimi pezzi disponibili.

Un mini davvero mini prezzo, che oggi ha mandato in tilt tutto Amazon. Oggi te lo porti a casa con lo sconto del 5%. Non ti resta che aggiungerlo al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Realme 8i, Android 128 GB Dual-Sim, display da 6,6 120 Hz, processore Helio G96, tripla fotocamera

Ebbene sì, non è uno scherzo, questo Realme costa davvero una miseria oggi su Amazon. Dal colore nero, perfetto per ogni occasione ed esigenza. Ti regalerà dei colori davvero luminosi e molto vivaci.

Questo modello di Realme, dispone di uno schermo da 6,6“, con frequenza di aggiornamento di 120 Hz doppia rispetto agli schermi tradizionali. Dispone di ben sei possibili frequenze di aggiornamento, che ti permetterano di risparmiare la durata della batteria. Realme 8i supporta 2 schede Nano SIM e 1 scheda microSD da 256 GB contemporaneamente. Sensore di impronte digitali laterale ultra veloce, con un sensore di impronte digitali veloce e sicuro.

Dotato di un processore realme Helio G96, la frequenza del processore aggiornata raggiunge 2,05 GHz, quindi le tue ore di gioco saranno più belle e fluide che mai. Con tanto di ricarica rapida da 18 W, la potente batteria da 5000 mAh consente fino a 8 ore di riproduzione.

Un mini davvero mini prezzo, che sarà disponibile solo oggi su Amazon. Non aspettare più e corri ora su Amazon per accaparrarti questa mega occasione di Realme. Uno smartphone super, che ti regalerà dei colori unici, degli scatti super professionali, non te ne pentirai.

