Mai visto un Chromebook con un prezzo così basso, è il momento di comprarlo!

Acer Chromebook 314 CB314 è un portatile versatile e moderno costruito per soddisfare i bisogni degli utenti che cercano un laptop senza troppi fronzoli e funzionale per il lavoro e lo studio. Grazie all’utilizzo del sistema operativo Chrome OS sviluppato ovviamente da Google e una serie di applicazioni proprietarie, questo Chromebook è quindi perfetto per le attività quotidiane senza svenarci troppo. Se poi Amazon ce lo sconta del 41% che dire… è un’offerta da cogliere al volo! 199 euro invece di 339! Ben 140 euro in meno!

Bello, veloce, affidabile ed economico!

Una delle caratteristiche principali di Acer Chromebook 314 CB314 è il suo design sottile e leggero. Con un peso di soli 1,5 kg e uno spessore di 19,7 mm, è estremamente portatile e facile da trasportare ovunque. Questo lo rende una scelta ideale per gli studenti o per coloro che necessitano di un notebook leggero da utilizzare in viaggio. Senza dimenticare la durata extra della batteria, fino a ben 12 ore con un utilizzo moderato!

Il Chromebook è dotato di uno schermo da 14 pollici con una risoluzione Full HD, che offre una qualità dell’immagine nitida e dettagliata per una piacevole esperienza di visualizzazione. La tecnologia IPS assicura anche angoli di visione ampi, permettendo di vedere il display chiaramente da ogni angolazione.

Il cuore di questo laptop è un processore Intel Celeron N4000, che offre prestazioni affidabili per le attività quotidiane con tanto di pesante multitasking perfettamente gestibile. Inoltre, dispone di 4 GB di velocissima RAM DDR4 e 64 GB di memoria di archiviazione eMMC, che forniscono spazio sufficiente per salvare file e documenti importanti.

Il portatile si muove grazie al sistema operativo Chrome OS, per un’esperienza basata sul cloud. Gli utenti possono accedere rapidamente alle loro app e ai loro file tramite il proprio account Google, sincronizzando in modo automatico le informazioni su tutti i dispositivi collegati. Inoltre, è possibile utilizzare le applicazioni Android tramite il Google Play Store, offrendo una vasta gamma di opzioni di produttività, intrattenimento e svago.

Che laptop incredibile, e che prezzo incredibile grazie al super sconto Amazon che ci permette di acquistarlo spendendo davvero poco, solo 199 euro! Approfittatene ora prima che l’offerta termini!

