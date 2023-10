Mai visto un TABLET A 100 EURO in offerta su Amazon

Quando siamo fuori casa abbiamo spesso la necessità di avere con noi un dispositivo che sia abbastanza comodo da trasportare come smartphone, ma al contempo con uno schermo più ampio e una potenza maggiore. I tablet sono senz’altro quella via di mezzo perfetta per questo contesto, riuscendo a coniugare perfettamente entrambe le due nature. Alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti un’offerta sensazionale, con il tablet OANGCC in offerta all’assurdo prezzo di soli 104 euro, con il 25% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice.

Tablet OANGCC: prestazioni elevate ad un prezzo ridicolo

Uno dei punti di forza alla base di questo strabiliante tablet è senz’ombra di dubbio il suo display da 10 pollici, grazie al quale potrai scrivere senza problemi, o guardare film e serie TV sulle principali piattaforme di streaming. Puoi anche quando sei fuori casa, dal momento che è dotato anche della connettività 5G, grazie alla quale potrai essere connesso ovunque ti trovi.

Per non parlare poi del processore Octa Core, che assicura delle prestazioni mai viste prima d’ora su un tablet simile, riuscendo ad avviare qualsiasi app in men che non si dica. Il tablet monta infatti il sistema operativo Android 13, dandoti così libero accesso a migliaia e migliaia di app realizzate per sistemi operativi Google.

L’autonomia di questo tablet è davvero eccezionale: parliamo infatti di una batteria da ben 8000 mAh, che ti consente di arrivare tranquillamente alla fine della giornata senza alcuna preoccupazione o pensiero. Grazie alla memoria da ben 128 GB, poi, potrai catalogare tutti i file al suo interno, senza doverti costantemente preoccupare di liberare spazio per altre app o file. Ottimo anche il comparto fotocamere, grazie a una fotocamera posteriore da 8 megapixel e una anteriore da 5 megapixel, perfetta per le videochiamate con i tuoi amici, famigliari o colleghi.

Insomma, a poco più di 100 euro portarsi a casa un tablet di questa portata è praticamente un miracolo, soprattutto considerando le sue innumerevoli qualità e caratteristiche: ecco perchè ci sentiamo di consigliarti fortemente di acquistare questo tablet OANGCC in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta ovviamente di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili stanno proprio terminando in queste ore.

