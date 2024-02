Maltempo NON TI TEMO: ombrello compatto lo porti sempre con te, lo usi quando serve (10€)

Col maltempo sempre più insistente in questo periodo sulla nostra penisola, destinato tra l’altro a durare almeno fino al prossimo weekend, l’ombrello portatile Vicloon potrebbe essere una scelta ideale per chi cerca un ombrello compatto e resistente da portare con sé durante i propri spostamenti o in qualsiasi altra occasione.

Dotato di nervature in lega di alluminio, questo ombrello è leggero ma allo stesso tempo resistente alle intemperie e al vento, dunque perfetto per essere messo in borsa, in sacca o anche nella tasca del giubbotto, per poi essere impugnato alla bisogna. Il tutto, se lo prendi oggi su Amazon, a soli 10€ con le spedizioni gratuite via Prime.

Ombrello piccolo e compatto ma super resistente, lo porti dove vuoi

Il design pieghevole lo rende estremamente pratico da trasportare, in modo che tu possa tenerlo comodamente nella borsa o nello zaino senza occupare troppo spazio. Inoltre, il rivestimento in Teflon 210T lo rende impermeabile e resistente agli agenti atmosferici, garantendo che tu rimanga asciutto anche durante le giornate piovose.

Un’altra caratteristica importante di questo ombrello è la protezione solare UPF>50+, che lo rende adatto anche per proteggerti dai raggi solari durante le giornate soleggiate.

In questo modo, l’ombrello Vicloon diventa un compagno affidabile in qualsiasi condizione atmosferica. In sintesi, se stai cercando un ombrello che sia compatto, resistente e adatto a proteggerti sia dalla pioggia che dal sole, l’ombrello portatile Vicloon potrebbe essere la scelta perfetta per te. Prendilo oggi su Amazon, a soli 10€ con le spedizioni gratuite via Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.