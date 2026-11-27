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Se hai ricevuto un messaggio che ti invitava ad aggiornare l’app IO tramite un link esterno, fermati: potresti essere nel mirino di una campagna malevola scoperta dal CERT-AgID a novembre 2026. I criminali informatici stanno distribuendo il malware Mirax attraverso un sito fraudolento che imita l’Agenzia delle Entrate, inducendo gli utenti Android a installare un aggiornamento falso dell’app IO — quella ufficiale dei servizi pubblici italiani. Il rischio concreto è la compromissione totale del proprio smartphone e il furto delle credenziali bancarie.

Cos’è il malware Mirax e da dove viene

Mirax non è un malware nato ieri. La sua storia inizia il 19 dicembre 2025, quando è stato pubblicizzato per la prima volta su forum underground del dark web. Da marzo 2026 è stato monitorato attivamente dai ricercatori di sicurezza, con le prime campagne rivolte principalmente alle regioni di lingua spagnola.

Nel corso dei mesi successivi, la minaccia si è allargata. Tra marzo e settembre 2026, migliaia di dispositivi Android nella regione META (Medio Oriente, Africa e zone limitrofe) sono stati infettati, con perdite economiche stimate in milioni di dollari. Ora la campagna ha raggiunto l’Italia, sfruttando un vettore d’attacco particolarmente insidioso.

Dal punto di vista tecnico, Mirax è uno strumento ibrido: combina le caratteristiche di un banking trojan — cioè un malware progettato per rubare dati finanziari — con quelle di un Remote Access Trojan (RAT), ovvero un software che permette il controllo remoto del dispositivo infetto. In più, integra una funzionalità di proxy residenziale basata sul protocollo SOCKS: in pratica, il tuo telefono può essere usato come nodo di rete da terze parti per mascherare attività illecite online, a tua totale insaputa.

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Come funziona la truffa con il falso aggiornamento dell’app IO

La campagna italiana scoperta dal CERT-AgID sfrutta un sito web fraudolento che imita graficamente e nel nome l’Agenzia delle Entrate. L’utente viene attirato su questa pagina — probabilmente tramite SMS, email o link condivisi sui social — e invitato a scaricare quello che sembra un aggiornamento ufficiale dell’app IO.

Il file proposto è un APK, cioè il formato di installazione delle applicazioni Android. Il punto critico è che questo file non proviene dal Google Play Store, ma da una fonte esterna. Installare APK da fonti non ufficiali richiede di disabilitare una protezione di sicurezza di Android, ma molti utenti lo fanno senza rendersene conto, seguendo le istruzioni fornite dalla stessa pagina truffaldina.

Una volta installato, il malware Mirax chiede l’accesso ai Servizi di Accessibilità di Android — una funzione pensata per aiutare le persone con disabilità, ma che nelle mani di un malware equivale a consegnare le chiavi di casa. Con questi permessi, Mirax ottiene un controllo quasi totale del dispositivo: può leggere lo schermo, simulare tocchi, intercettare notifiche e molto altro.

Le conseguenze concrete sono gravi:

Furto delle credenziali bancarie inserite in qualsiasi app o browser

inserite in qualsiasi app o browser Intercettazione degli SMS , inclusi quelli con codici di verifica

, inclusi quelli con codici di verifica Sottrazione dei codici OTP (le password temporanee usate per autenticazioni a due fattori)

(le password temporanee usate per autenticazioni a due fattori) Utilizzo del dispositivo come nodo proxy per attività illecite di terzi

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Perché il collegamento con l’Agenzia delle Entrate rende tutto più pericoloso

Sfruttare il brand dell’Agenzia delle Entrate è una scelta precisa. È un ente che genera naturalmente una certa ansia nei cittadini: un messaggio che parla di «aggiornamento obbligatorio» o «verifica del tuo profilo fiscale» ha buone probabilità di spingere all’azione immediata, senza troppa riflessione.

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L’app IO, poi, è uno strumento che milioni di italiani usano ogni giorno per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione — dal pagamento delle tasse alla ricezione di comunicazioni ufficiali. Fingere di essere un aggiornamento di questa app significa colpire un target ampio e abbassare la guardia di utenti che normalmente sarebbero più cauti.

È una combinazione studiata: autorevolezza percepita dell’ente, urgenza del messaggio, familiarità dello strumento. Il risultato è una trappola difficile da riconoscere per chi non è già informato sul tema.

Come proteggersi dal malware Mirax e da attacchi simili

La buona notizia è che difendersi da questa campagna è possibile, seguendo alcune regole di base che valgono per qualsiasi minaccia di questo tipo.

Non installare mai APK da fonti esterne al Google Play Store. L’aggiornamento ufficiale dell’app IO è disponibile solo tramite il Play Store. Se un sito ti chiede di scaricare un file APK, è quasi certamente una truffa.

L’aggiornamento ufficiale dell’app IO è disponibile solo tramite il Play Store. Se un sito ti chiede di scaricare un file APK, è quasi certamente una truffa. Verifica sempre l’URL del sito. Il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate ha un indirizzo preciso e verificabile. Qualsiasi variante — anche una sola lettera diversa — è un segnale di allarme.

Il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate ha un indirizzo preciso e verificabile. Qualsiasi variante — anche una sola lettera diversa — è un segnale di allarme. Non concedere i permessi di Accessibilità ad app sconosciute. Android mostra un avviso esplicito quando un’app richiede questo accesso. Se un’app appena installata lo richiede, rifiuta e disinstallala immediatamente.

Android mostra un avviso esplicito quando un’app richiede questo accesso. Se un’app appena installata lo richiede, rifiuta e disinstallala immediatamente. Mantieni il sistema operativo e le app aggiornati tramite i canali ufficiali.

Se sospetti di aver installato il file malevolo, esegui una scansione con un antivirus affidabile e, se necessario, ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.

Per approfondire il funzionamento tecnico di Mirax, puoi consultare l’analisi pubblicata da ISAC Chain, che documenta in dettaglio le capacità del malware e i meccanismi della campagna italiana.

La campagna che sfrutta il malware Mirax e l’identità dell’app IO dimostra quanto i cybercriminali siano diventati abili nel costruire scenari credibili. La difesa più efficace resta la stessa di sempre: aggiornare le app solo dagli store ufficiali, non fidarsi di link ricevuti via SMS o email, e trattare con sospetto qualsiasi richiesta di permessi insoliti. Un minuto di attenzione in più può evitare settimane di problemi con la propria banca.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.