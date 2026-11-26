Dal 1° gennaio sarà possibile presentare una nuova Dichiarazione sostitutiva unica, la DSU, per aggiornare redditi e patrimoni e continuare ad accedere a bonus, tariffe agevolate e prestazioni sociali legate alla situazione economica. È una pratica da non prendere alla leggera: un conto dimenticato, un immobile indicato male o un nucleo familiare non aggiornato possono cambiare l’indicatore e, in alcuni casi, ridurre o far perdere un beneficio. Dai Caf il consiglio è sempre lo stesso: meglio arrivare all’appuntamento con i documenti già pronti.

L’ISEE 2026 scade il 31 dicembre 2026, qualunque sia il mese in cui è stata presentata la precedente DSU. Anche chi ha ottenuto l’attestazione a settembre o a ottobre, quindi, dovrà rifarla per il nuovo anno. Dal 1° gennaio 2027 si potrà inviare una nuova dichiarazione all’INPS, direttamente online con l’ISEE precompilato oppure rivolgendosi a un Caf.

Il rinnovo serve a mantenere l’accesso a misure come Assegno unico, bonus nido, agevolazioni sulle bollette, mense scolastiche, tasse universitarie e prestazioni locali. Non sempre arriva un avviso dall’ente che paga o riconosce il beneficio. Spetta al cittadino muoversi per tempo.

L’ISEE ordinario 2027 prenderà in considerazione, di norma, i redditi 2025 e i patrimoni posseduti nel 2025. È un passaggio importante. Un aumento di stipendio arrivato nel 2026, per esempio, non entra nel calcolo ordinario 2027. Al contrario, una perdita del lavoro o un forte calo delle entrate può rendere utile valutare l’ISEE corrente, se ci sono i requisiti previsti.

Redditi, conti correnti e immobili: i dati 2025 da avere pronti

Prima di presentare la DSU 2027 conviene mettere insieme documenti di identità e codici fiscali di tutti i componenti del nucleo, Certificazione unica, dichiarazione dei redditi, dati su conti correnti, libretti, carte prepagate con Iban, depositi, titoli, fondi, partecipazioni, immobili, mutui e contratto di affitto. Per i rapporti bancari servono due numeri diversi: il saldo al 31 dicembre 2025 e la giacenza media 2025. Non sono la stessa cosa, e confonderli è uno degli errori più comuni.

Una coppia riordina documenti e dati economici a casa, immagine ideale per la guida al rinnovo ISEE 2027 e DSU.

Occhio anche ai conti usati poco, alle carte prepagate con Iban e ai rapporti cointestati. Un vecchio libretto con pochi euro, se rilevante ai fini della dichiarazione, non va lasciato fuori. Le banche di solito rilasciano una certificazione utile per l’ISEE: averla già pronta prima dell’appuntamento evita correzioni e perdite di tempo.

Per gli immobili conta la situazione al 31 dicembre 2025. Vanno controllate le visure catastali, le quote di proprietà, eventuali terreni e il capitale residuo del mutuo, che non è la semplice somma delle rate ancora da pagare. Chi vive in affitto deve indicare in modo corretto il contratto registrato e il canone annuo: dimenticarlo può far perdere una riduzione prevista nel calcolo dell’indicatore.

Titoli di Stato, prima casa e figli: le regole che possono cambiare l’ISEE

Una delle regole da controllare riguarda l’esclusione, entro il limite complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare, di alcuni strumenti finanziari dal patrimonio mobiliare: titoli di Stato, buoni fruttiferi postali, compresi quelli trasferiti allo Stato, e libretti di risparmio postale. Secondo le istruzioni dell’INPS, nella DSU precompilata la procedura gestisce l’esclusione attraverso i dati disponibili. Nella dichiarazione autodichiarata, invece, la regola va applicata correttamente. Non significa, dunque, togliere liberamente 50.000 euro dal patrimonio totale.

Anche la prima casa può pesare in modo diverso in base alla prestazione richiesta. Per l’ISEE ordinario resta la franchigia generale prevista per l’abitazione principale, con aumenti in presenza di figli conviventi e tenendo conto dell’eventuale mutuo residuo. Dal 2026, per alcune prestazioni familiari e di inclusione, sono state introdotte franchigie più favorevoli: la soglia può salire, secondo quanto indicato dal ministero del Lavoro, a 91.500 euro e a 120.000 euro per le abitazioni nei Comuni capoluogo delle Città metropolitane.

La composizione del nucleo resta uno dei punti più delicati. Figli maggiorenni, separazioni, cambi di residenza, matrimoni e nuove convivenze possono modificare il calcolo. Non basta dire “mio figlio lavora” per escluderlo dal nucleo: contano le regole anagrafiche e quelle specifiche dell’ISEE. Lo stesso vale per le maggiorazioni legate ai figli e per la documentazione sulla disabilità, che deve essere aggiornata quando richiesto.

Assegno unico, bonus nido e bollette: cosa controllare con il nuovo indicatore

Il nuovo ISEE 2027 sarà decisivo per molte prestazioni. Per l’Assegno unico universale, l’importo spetta anche senza indicatore aggiornato, ma in quel caso viene riconosciuta di norma la quota minima. Presentare la DSU entro il 28 febbraio permette di avere gli importi calcolati sul nuovo valore. Se la dichiarazione arriva entro il 30 giugno, l’INPS può riconoscere gli eventuali arretrati da marzo, secondo le regole in vigore.

Da verificare anche il bonus asilo nido, legato all’ISEE minorenni, e il bonus nuovi nati, che prevede un contributo una tantum di 1.000 euro in presenza dei requisiti, tra cui un indicatore non superiore a 40.000 euro. Per le utenze domestiche, i bonus sociali luce, gas e acqua vengono riconosciuti attraverso lo scambio dei dati tra INPS e sistemi competenti, senza una domanda separata. Serve però un ISEE valido. Per il 2026 la soglia ordinaria dei bonus sociali è fissata a 9.796 euro, mentre per i nuclei con almeno quattro figli a carico resta il limite di 20.000 euro, secondo i valori indicati da ARERA. Per il 2027 bisognerà controllare le soglie aggiornate.

Il rinnovo dell’ISEE incide anche su Assegno di inclusione, Supporto per la formazione e il lavoro, mense scolastiche, trasporti locali, tasse universitarie, borse di studio e alloggi. Ogni ente può applicare limiti e procedure diverse. Per questo, una volta ricevuta l’attestazione, conviene controllare non solo il valore finale, ma anche nucleo, redditi, patrimoni, franchigie e indicatore specifico usato per la prestazione. Se emerge un errore, il Caf o il portale INPS possono aiutare a presentare una nuova DSU correttiva o integrativa.