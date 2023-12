Manda via i ladri con questa telecamera Arlo in OFFERTA: sirena, rileva i movimenti, visione notturna, audio bidirezionale!

Arlo essential è una telecamera wi-fi esterno senza fili, 1080p hd, 130°, visione notturna, sirena, rilevamento movimento, audio bidirezionale, colore nero molto discreto abbinato a dimensioni ridotte. Ora grazie allo sconto del 40% lo paghi 89,99 euro!

Arlo essential telecamera wi-fi: le caratteristiche

Apri la confezione e monta il dispositivo in pochi minuti solo con qualche vite e senza cavi. La risoluzione 1080p ti offre video ottimali in modo da poter vedere cosa succede intorno a casa tua. L’altoparlante e il microfono integrati ti consentono di comunicare con i tuoi familiari e con i visitatori oppure di dissuadere gli intrusi come se fossi presente fisicamente in casa. Grazie al faretto luminoso puoi illuminare fino a 7 metri della tua proprietà. Può accendersi in automatico quando rileva un movimento oppure può essere acceso manualmente tramite l’app per non permettere agli intrusi di nascondersi.

Esegue il backup dei video in modo sicuro sul cloud. Rileva più di qualsiasi altro marchio; identificazione e priorità a persone, auto, animali domestici e pacchi; focalizzazione sulle zone di attività. L’abbonamento include anche l’assicurazione contro il furto della fotocamera. Le videocamere Arlo offrono streaming live, avvisi di movimento e conversazione bidirezionale direttamente sul tuo cellulare. Associato a una stazione base, è possibile anche l’archiviazione locale. È resistente a pioggia, sole, vento e neve. L’involucro in policarbonato ultra resistente, lo stesso materiale utilizzato per i vetri antiproiettile, la tua telecamera può operare a temperature comprese tra -20°C e 45°C.

