Mangia salutare con FRIGGITRICE ARIETE in offerta

Spesso e volentieri non abbiamo il tempo necessario per cuocere i nostri alimenti in forno elettrico, motivo per il quale preferiamo a ricorrere a modalità di cottura più veloci (e più salutari) come ad esempio la friggitrice ad aria, che al contrario della frittura tradizionale non fa uso dell’olio di semi e altri derivati simili. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti la friggitrice Ariete 4618 Air Fryer XXL in offerta al sensazionale prezzo di soli 75 euro, con 5 euro di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Ariete.

Friggitrice Ariete: il tuo miglior alleato in casa

La caratteristica più lampante di questo dispositivo, come abbiamo accennato poco fa, consiste nella possibilità di friggere senza olio, riuscendo nonostante questo a garantire una frittura buona, croccante e soprattutto sana. Tra i punti di forza alla base della friggitrice Ariete troviamo sicuramente il cestello super capiente da ben 5.5 litri di capacità: all’interno di esso avrai la possibilità di cuocere ogni tipo di alimento possibile, dalla carne al pesce, fino ad arrivare alle verdure in una sola volta, evitando così di perdere tempo prezioso.

Grazie alla distribuzione dell’aria calda in modo perfettamente omogeneo all’interno del cestello, potrai cuocere alla perfezione ogni tipologia di alimento, riuscendo a creare una deliziosa crosta all’estern senza far uso dell’olio di semi.

Un altro vantaggio che permette di distinguere sensibilmente questa friggitrice rispetto alle altre modalità di frittura consiste nell’assenza totale di odori: la friggitrice Ariete evita infatti la dispersione di fumi e odori sgradevoli all’interno dell’ambiente domestico, al contrario della frittura tradizionale.

Si tratta di un dispositivo assolutamente facile da pulire a seguito di ogni utilizzo: oltre a questo permette di ridurre sensibilmente anche l’impatto nei confronti dell’ambiente, dal momento che non bisognerà in questo caso smaltire l’olio esausto utilizzato nelle modalità di frittura tradizionali.

In definitiva a poco più di 70 euro hai la possibilità di portarti a casa una delle migliori friggitrici ad aria attualmente presenti sul mercato, con cui potrai cuocere ogni alimento in maniera salutare senza alcun tipo di problema: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questa friggitrice Ariete 4618 Air Fryer XXL in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.