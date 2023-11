Mangia sano con FRIGGITRICE AD ARIA in offerta

Tra tutte le modalità di cottura, il forno elettrico è sicuramente una delle più utilizzate. Non sempre però abbiamo a disposizione abbastanza tempo per poter cuocere i nostri alimenti per ore e ore, e le friggitrici ad aria in questo caso fanno proprio al caso nostro dal momento che permettono di ridurre sensibilmente i tempi di cottura, oltre a permettere una frittura decisamente più sana e salutare rispetto a quella effettuata con olio di semi di arachidi. Alla luce di questo Amazon ha ben deciso di proporti la friggitrice ad aria Aigostar Cube 30IBT in offerta all’eccezionale prezzo di soli 72 euro, con 4 euro di sconto rispetto all’originale prezzo di partenza suggerito dalla compagnia produttrice.

Friggitrice ad aria Aigostar: diventa uno chef

Uno dei fiori all’occhiello di questa particolare friggitrice è rappresentato senz’ombra di dubbio dal pannello LED One-Touch, che ti permette di gestire facilmente e intuitivamente la cottura dei tuoi alimenti. Hai a disposizione ben 7 programmi preimpostati e specifici per determinate tipologie di alimenti, come per esempio pollo, bistecca, carne, pesce, gamberetti, torta, patate e tanti altri ancora.

Hai inoltre la possibilità di scegliere, in maniera totalmente libera, la temperatura di cottura degli alimenti, con un range rispettivamente compreso tra gli 80 gradi e i 200 gradi centigradi.

La salute è sicuramente una tra le principali priorità alla base di questo dispositivo: la friggitrice ad aria Aigostar ti permette infatti di utilizzare fino a un 85% in meno di grassi rispetto alla frittura tradizionale, pur garantendoti lo stesso sapore e croccantezza.

Oltre al dispositivo vero e proprio, all’interno della confezione trovi anche un pratico libretto contenente 20 ricette da seguire passo dopo passo, con cui potrai sperimentare nuovi piatti che hai mai provato. Davvero eccezionale poi il cestello aderente interno, che presenta una capacità da ben 7 litri, all’interno del quale potrai riporre tutti gli alimenti che desideri. Il cestello può tralaltro essere lavato separatamente senza alcun tipo di problema, in modo da mantenere la friggitrice completamente pulita.

In definitiva a poco più di 70 euro hai la possibilità di assicurarti un dispositivo che ti permette di mangiare molto più salutare, oltre a risparmiare un bel po’ dati i tempi di cottura estremamente ridotti: ecco solo un paio dei tantissimi motivi per cui ci sentiamo di consigliarti fortemente questa friggitrice ad aria Aigostar Cube in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è a tempo limitato e le scorte disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.