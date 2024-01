Mangia sano con FRIGGITRICE COSORI in offerta

Spesso e volentieri al giorno d’oggi abbiamo delle diverse esigenze alimentari, e soprattutto non sempre abbiamo il tempo a disposizione per ore e ore di cottura nel forno elettrico. Ecco dunque che le friggitrici ad aria, un elettrodomestico che sta avendo un enorme successo negli ultimi anni, rappresentano la vera svolta, dal momento che necessitano di tempi di cottura estremamente ridotti e soprattutto non hanno bisogno di olio di semi di arachidi, al contrario della frittura tradizionale. Alla luce di questo Amazon ha quindi ben pensato di proporti la friggitrice COSORI in offerta al sensazionale prezzo di soli 139 euro, con 10 euro di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla stessa compagnia produttrice, in questo caso COSORI.

Friggitrice COSORI: la svolta in cucina

Tra i punti di forza alla base di questa fenomenale friggitrice troviamo il motore Cosori Turbo Blaze, che permette di cuocere fino al 46% più velocemente rispetto al solito. La friggitrice dispone di ben 10 funzioni per la cottura, tra cui frittura all’aria, grigliata, arrostimento, panificazione, disidratazione e tanto altro, in base alle tue esigenze contingenti del momento.

La ventola presenta poi ben 5 modalità, in modo da sincronizzarsi perfettamente alle 9 modalità di cottura presenti, in base anche agli ingredienti che vengono immessi al suo interno. La friggitrice è caratterizzata da una grande capacità: il cestello antiaderente può ospitare al suo interno ben 6 litri di volume, consentendo così di cucinare per più persone (tra i 3 e i 5 ospiti) senza alcun tipo di problema.

Avrai a disposizione più di un centinaio di ricette, divise rispettivamente tra 30 ricette in carta (all’interno del manuale di istruzioni) e 87 ricette disponibili online, in modo da cimentarsi con nuovi piatti in maniera completamente semplice e intuitiva.

La friggitrice è inoltre facilissima da pulire, grazie alla piastra interna antiaderente che è possibile rimuovere in ogni momento per la pulizia, così come anche il cestello esterno.

In definitiva a poco più di 130 euro hai la possibilità di portarti a casa una delle migliori friggitrici ad aria disponibili attualmente sul mercato, con cui potrai finalmente cuocere tutti i tuoi alimenti preferiti in maniera sana e salutare: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questa friggitrice COSORI in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

