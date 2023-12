Mangia sano con FRIGGITRICE COSORI in offerta

Spesso e volentieri non abbiamo il tempo necessario per cuocere gli alimenti all’interno del nostro forno elettrico, se non friggerli nell’olio bollente. Ecco dunque che la friggitrice ad aria è senz’ombra di dubbio il dispositivo maggiormente indicato, dal momento che permette una cottura sana, senza nemmeno impiegare l’olio di semi di arachidi come nel caso della frittura tradizionale, che non è per niente salutare. Alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti la friggitrice Cosori Air Fryer in offerta al sensazionale prezzo di soli 99 euro, con un ottimo 23% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Cosori.

Friggitrice Cosori: la svolta in cucina

Tra i punti di forza alla base di questa friggitrice troviamo sicuramente la temperatura completamente regolabile, all’interno di un range rispettivamente compreso tra i 75 e i 230 gradi centigradi, in base alle tue esigenze personali del momento. Questo ti permette da un lato di risparmiare quantità significative di energia, dato l’esiguo consumo che essa comporta.

La friggitrice Cosori è caratterizzata da un’alta capacità e dalle dimensioni estremamente contenute: essa presenta un cestello da ben 4.7 litri, che ti permette di cuocere alimenti per 2 o 3 persone senza alcun tipo di problema.

Questo dispositivo permette 9 preimpostazioni, con 7 programmi disponibili per ogni modalità di cottura possibile, che va a comprendere rispettivamente la cottura delle patatine fritte, la bistecca, pancetta, frutti di mare, verdure e tanto altro ancora. Molto apprezzata anche la funzione di mantenimento in caldo, che ti permette di riporre alcuni alimenti e mantenerli ad una certa temperatura, senza il rischio che si raffreddino.

La friggitrice poi è caratterizzata da un silenzio estremo, che permette di tenere il rumore al di sotto dei 55 decibel consentiti, ottenendo così il massimo della tranquillità all’interno del tuo ambiente di cucina.

Oltre a questo è facilmente pulibile, dal momento che il cestello e la piastra di drenaggio sono completamente lavabili all’interno della lavastoviglie, dal momento che presentano un rivestimento antiaderente, o in alternativa con il classico lavaggio manuale con acqua e sapone.

In definitiva a poco meno di 100 euro hai la possibilità di portarti a casa una delle migliori friggitrici ad aria attualmente presenti sul mercato, con la quale potrai cuocere finalmente i tuoi alimenti preferiti in modo sano e veloce: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questa friggitrice Cosori in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.