Mangia sano con la FRIGGITRICE AD ARIA in offerta

Oggi più che mai è necessario mantenere un’alimentazione sana e bilanciata, senza eccedere nel consumo di grassi, abbinando il tutto ad una buona attività fisica, tutti fattori che possono contribuire al nostro benessere generale. Uno dei dispositivi più rivoluzionari in tal senso è la friggitrice ad aria, che permette di evitare l’utilizzo dell’olio per la cottura di gran parte degli alimenti. Proprio alla luce di questo Amazon ha ben deciso di proporti in offerta la friggitrice ad aria Proscenic T21 a soli 81 euro, con 5 euro di sconto rispetto al prezzo originario di listino proposto dalla compagnia produttrice.

Friggitrice ad aria: il futuro dell’alimentazione

Uno dei punti di forza è rappresentato senz’ombra di dubbio dalla possibilità di cottura veloce: in questa specifica modalità, infatti, l’aria calda viene distribuita a 360° all’interno del cestello per garantire una cottura totalmente uniforme a tutti i tuoi alimenti. Grazie alla rapida distribuzione dell’aria, poi, ogni alimento sarà croccante fuori, pur mantenendo una piacevolissima morbidezza all’interno.

Per non parlare della presenza dell’app integrata con la friggitrice, ProscenicHome, che racchiude ben 29 ricette in italiano preimpostate che puoi provare quando vuoi all’evenienza. Sono tantissime le possibilità di combinazione che hai a disposizione, rispettivamente tra la scelta del programma specifico, present e il mantenimento del caldo, a tua completa discrezione.

Un altro punto saliente di questa friggitrice ad aria consiste nel suo controllo da remoto, possibile sia tramite app (scaricabile in maniera completamente gratuita sullo smartphone) che con Alexa, l’assistente vocale di Amazon. Molto apprezzata anche la fattezza del cestino, che può essere lavato all’interno della lavastoviglie senza alcun tipo di problema, con un rivestimento in teflon antiaderente che permette di evitare che gli alimenti si attacchino in corrispondenza della superficie.

Insomma, a poco più di 200 euro hai la possibilità di portarti a casa un dispositivo con cui potrai friggere ogni alimento nella maniera più salutare possibile senza l’utilizzo di oli vegetali, con tantissimi benefici sulla salute: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti suggeriamo di acquistare la friggitrice ad aria Proscenic T21 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare da un momento all’altro.

