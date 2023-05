Mangia sano con la pentola elettrica Electrolux scontata del 50%: offerta FOLLE

La pentola elettrica Electrolux ESC7400 è un dispositivo per la cottura lenta che può aiutare a cucinare in modo facile e sano. Realizzata in acciaio inossidabile, la pentola è dotata di sei programmi di cottura preimpostati per cucinare una varietà di piatti, tra cui carne, stufati, zuppe e molto altro ancora. Se sei un appassionato di cucina e di carni cotte a dovere, allora non esitare vai su Amazon, dove la trovi scontata del 50% a sole 59€. Le spese di spedizione sono gratuite.

Pentola elettrica Electrolux ESC7400, smart e utile

La pentola è in grado di cuocere lentamente il cibo a una temperatura bassa e costante, preservando così il sapore e le proprietà nutritive degli alimenti. La sua capacità di 6,5 litri la rende adatta a cucinare per famiglie numerose o per conservare il cibo per più pasti.

La pentola elettrica Electrolux ESC7400 è facile da usare grazie al suo display LCD retroilluminato e ai controlli touch. Inoltre, la pentola è dotata di una funzione di mantenimento in caldo che consente di mantenere il cibo caldo dopo la cottura.

La pulizia della pentola è altrettanto facile grazie alla sua superficie in acciaio inox e al rivestimento interno antiaderente. In sintesi, la pentola elettrica Electrolux ESC7400 Slow Cooker è un’ottima scelta per chi cerca un modo facile e pratico per cucinare lentamente cibi gustosi e sani. Prendila subito su Amazon, scontata del 50% a sole 59€. Le spese di spedizione sono gratuite.

