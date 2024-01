Mangiapannolini Twist and Click: gestisci i PANNOLINI USATI senza sforzi o cattivi odori con 12€

Il mangiapannolini Twist and Click rappresenta un sistema igienico ed ecologico per la gestione dei pannolini usati, offrendo una soluzione comoda e sicura. Si tratta infatti di un prodotto progettato per offrire un modo igienico e pratico di smaltire i pannolini usati.

Grazie al sistema che gli dà il nome, ovvero appunto Twist and Click, i pannolini vengono sigillati ermeticamente in modo da intrappolare odori sgradevoli. Un contenitore super utile, dunque, che puoi assicurarti a soli 12€ incluse le spedizioni via Prime.

Mangiapannolini Twist and Click

Il sistema Twist and Click include una ricarica con pellicola Greenfilm. Questa pellicola è progettata per essere più ecologica, riducendo l’impatto ambientale rispetto alle tradizionali pellicole dei sistemi di smaltimento dei pannolini. Il suo design è compatto e occupa poco spazio, rendendolo adatto per l’utilizzo in varie stanze della casa. La sua forma ergonomica consente un utilizzo agevole e intuitivo.

Dopo l’inserimento di un pannolino, il sistema offre una chiusura ermetica girando il coperchio, impedendo così la fuoriuscita di odori sgradevoli e mantenendo l’ambiente circostante fresco. L’inclusione di una pellicola Greenfilm riflette l’impegno verso un approccio più ecologico. Questo sistema di smaltimento dei pannolini cerca di ridurre il suo impatto ambientale, offrendo un’opzione sostenibile per i genitori consapevoli.

La sostituzione della ricarica con pellicola è un processo semplice e veloce: basta aprire il coperchio, rimuovere la ricarica vuota e inserire una nuova per continuare a utilizzare il sistema. Insomma, il mangiapannolini Twist and Click di Tommee Tippee è una soluzione pratica per la gestione igienica dei pannolini usati, integrando un approccio ecologico con la sua pellicola Greenfilm.

