Mantieni in ordine il tuo taglio con il Rowenta TN5200 Advancer (22€)

Per chi ama avere i capelli sempre in ordine, così come mantenere sul proprio viso la barba lunga, è sempre importante utilizzare i prodotti più appropriati allo scopo, come ad esempio i taglia capelli elettrici multifunzione. Grazie a questo tipo di device è infatti possibile accorciare, modellare e rifinire ogni aspetto della propria pettinatura, e non solo.

Su Amazon in questo preciso momento trovi uno dei migliori modelli de genere, il Rowenta TN5200 Advancer, a un prezzo super vantaggioso. Facile da impugnare e da utilizzare, è progettato per rifinire le zone più difficili da raggiungere: oggi lo trovi in offerta a soli 22€, con le spedizioni rapide e gratuite garantite da Amazon Prime.

Taglia capelli Rowenta, super efficiente ed economico

Il tagliacapelli Rowenta TN5200 Advancer unisce prestazioni di taglio perfette e performance di lunga durata. Con un’ampia gamma di impostazioni ad alta precisione, garantisce risultati accurati e personalizzabili per i tuoi capelli. Un look sempre perfetto ovunque tu sia grazie a una autonomia di lunga durata e una cura dei dettagli ad altissima precisione.

Grazie al potente motore da 6.500 giri/min potrai avere risultati perfetti già dalla prima passata, risparmiando tempo, mentre con i due pettini regolabili di alta precisione con 29 lunghezze di taglio da 0,5 mm a 30 mm, puoi personalizzare il tuo stile proprio come desideri. Infine il dispositivo gode di una vasta autonomia: fino a 120 minuti di energia costante che garantisce un massimo di 8 sessioni di taglio senza necessità di ricarica.

La ricarica rapida garantisce grande praticità: sono necessari soltanto 11 minuti di carica per una sessione di taglio. Una ricarica completa della batteria richiede 90 minuti. Poi è anche super semplice da pulire: stacca la testina e sciacquala sotto il rubinetto per una pulizia facile. Insomma, cosa aspetti? Corri a prenderlo: il Rowenta TN5200 Advancer è su Amazon a un prezzo super vantaggioso. Facile da impugnare e da utilizzare, lo trovi in offerta a soli 22€, con le spedizioni rapide e gratuite garantite da Prime.

