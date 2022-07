Mantieni in ordine le tue scarpe con la scarpiera salvaspazio Enrico Coveri (19€)

Se stai cercando una soluzione pratica e duratura per la sistemazione delle tue scarpe scegli la qualità del marchio Enrico Coveri con questa scarpiera a 6 ripiani realizzata in tessuto. Una scarpiera salvaspazio può essere estremamente utile al giorno d’oggi, soprattutto se non disponi di spazi immensi all’interno della tua abitazione. In un attimo metti tutto in ordine e guadagni spazio.

Su Amazon ne trovi una elegante e spaziosa firmata Enrico Coveri a sole 19€, con le spedizioni addirittura gratuite. Questa scarpiera è uno di quelli elementi d’arredo da avere in tutte le case. Perché da sola costituisce una soluzione estremamente pratica ed efficace per ordinare comodamente le tue scarpe, senza rubare spazio in casa. Supportata da robusti tubi in acciaio, questa scarpiera offre un solido appoggio per le tue scarpe ma anche per i tuoi giocattoli, vestiti o scatole portaoggetti.

Scarpiera salvaspazio in tessuto: ordine e spazio a casa tua

La scarpiera in tessuto non tessuto d’alta qualità comodo e traspirante si adatta perfettamente a spogliatoio, ingresso e camera da letto. Può contenere più di 20 paia senza avere problemi di stabilità ed è possibile rimuovere uno o più ripiani per contenere anche oggetti di dimensioni più grandi. La porta dispongono di cerniere e velcri, quando richiusa, protegge efficacemente le scarpe da polvere e sporco. Risolve egregiamente l’inconveniente delle scarpe in caos, tiene le scarpe in ordine nell’armadio.

Il prodotto ti offre un adeguato numero di ripiani, ben 10, per soddisfare ogni tua esigenza. Grazie poi alla sua chiusura a strappo puoi decidere se mantenere le tue scarpe in bella vista o nascoste. Se vuoi lasciare la scarpiera aperta, apri la cerniera della copertura, arrotola lo “sportello” e fissalo in posizione usando proprio la struttura stessa della chiusura a strappo.

La copertura in tessuto non tessuto è leggera ma flessibile, traspirante, atossica e non irritante. Il rivestimento di laminazione dei 10 ripiani antiumidità fornisce un ambiente ordinato e sicuro. Facile da pulire, puoi pulirla con un panno umido. A conti fatti è una soluzione pratica ed efficace che ti permetterà di ordinare comodamente le tue scarpe, senza rubare spazio in casa. Vai su Amazon e approfitta degli sconti per farla tua a soli 19€, con le spedizioni gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.