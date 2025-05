Mantieni tutto al fresco con il Frigorifero portatile da 42 LITRI scontatissimo al -36%

Il frigorifero portatile IGLOO IE42 rappresenta la soluzione ideale per chi ama vivere all’aria aperta e desidera mantenere bevande e alimenti sempre freschi! Questo dispositivo combina una straordinaria praticità con una capacità eccezionale di 42 litri, il tutto proposto a un prezzo incredibile. Con uno sconto imperdibile del 36% rispetto al prezzo originale, oggi puoi acquistarlo su Amazon a soli 89€! Non perdere questa occasione per aggiungere un tocco di comfort alle tue avventure.

Caratteristiche che fanno la differenza

Se cerchi un mini-frigo che unisca potenza, versatilità e design intelligente, IGLOO IE42 è la risposta. Questo frigorifero portatile è in grado di raffreddare fino a 20 gradi sotto la temperatura ambiente, garantendo freschezza anche nelle giornate più calde. Con una capacità di contenere fino a 9 bottiglie da 1,5 litri o 61 lattine da 330 ml, è perfetto per ogni occasione: dal campeggio ai festival, fino ai barbecue in giardino.

Le specifiche di spicco di questo modello sono le seguenti:

Design compatto e leggero: con dimensioni di 38 x 55,2 x 48,9 cm e un peso minimo, è facile da trasportare.

Trasporto facilitato: grazie al manico telescopico e alle robuste ruote, puoi spostarlo comodamente anche quando è pieno.

Doppia alimentazione: funziona sia con presa da 12V per l'auto che con rete domestica a 230V, adattandosi a ogni esigenza.

Che tu stia organizzando un viaggio on the road, una giornata al mare o una serata in giardino, IGLOO IE42 è il compagno ideale. Grazie alla sua capienza e alla possibilità di alimentazione doppia, non dovrai più preoccuparti di mantenere freschi i tuoi alimenti e bevande. La sua robustezza e praticità lo rendono un investimento che durerà nel tempo.

Inoltre, con una politica di garanzia e reso flessibile, hai 30 giorni per restituire il prodotto o richiedere assistenza in caso di necessità. È il momento perfetto per fare tuo questo straordinario frigorifero portatile. Oggi l’IGLOO IE42 è disponibile su Amazon a soli 89 euro con un super sconto del 36%. Vivi le tue avventure con il massimo del comfort!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.