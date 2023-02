Maria Antonietta: guarda la prima stagione in streaming

Maria Antonietta è la nuova serie TV creata e scritta da Deborah Devis, sceneggiatrice de La Favorita, che esplora la vita dell’ultima regina di Francia prima della Rivoluzione Francese.

Protagonista è appunto Marie Antoinette, interpretata da Emilia Schule, che lascia Vienna per trasferirsi a Versailles per sposare il futuro Luigi XVI. La serie TV è in diretta esclusiva su Sky e sulla piattaforma streaming NOW, in offerta a soli 3 euro.

Maria Antonietta in diretta streaming: guardala ora

Dopo la trasmissione in Francia a partire da ottobre 2022 su Canal+, la Serie TV è arrivata adesso anche in Italia e promette di esplorare in modo efficace la storia di una delle figure femminili più popolari della storia moderna e in particolare della corona francese.

La giovane regina austriaca riuscì infatti a sconvolgere la Corte di Francia per il suo grado di modernità e per una mentalità all’avanguardia dell’epoca. Lo show televisivo prova ad esplorare tutto questo, con una prima stagione composta da 8 episodi.

La serie, come detto, è disponibile in esclusiva su Sky ma puoi guardarla in streaming anche su NOW dove sono al momento disponibili le prime 4 puntate. I nuovi episodi escono a coppia ogni mercoledì e puoi guardarli quando vuoi grazie alla piattaforma on-demand.

Puoi abbonarti adesso a NOW a soli 3 euro per avere accesso a questa e a numerose importanti serie televisive, come The Last of Us, che continua a riscuotere un successo inaspettato.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.