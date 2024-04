Mario Kart 8 Deluxe: su Amazon lo paghi meno di 41€ (sconto del 15%)

Oggi vogliamo parlarti di un videogame veramente speciale, disponibile per Nintendo Switch. Di fatto, se sei alla ricerca di gioco di corsa coinvolgente, divertente e pieni di azione, non possiamo non consigliarti l’amatissimo (e vendutissimo) Mario Kart 8 Deluxe che, con un incredibile sconto del 15% sul valore di listino, troverai su Amazon al prezzo spettcolare di soli 40,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Fallo tuo adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata. A questa cifra infatti, è un best buy senza paragoni e senza rivali.

Mario Kart 8 Deluxe su Amazon: compralo adesso

Andiamo con ordine: Mario Kart 8 Deluxe è il gioco perfetto per riunire amici e familiari di tutte le età per una sfida all’ultimo giro. È adatto a tutti; di fatto, chiunque può prendere parte alla competizione e divertirsi in una serie di sfide emozionanti.

Con un cast eccezionale di personaggi iconici del mondo Nintendo, da Mario e Luigi a Bowser e Yoshi, questo videogame ti offrirà una vasta selezione senza fine. Ogni avatar ha le proprie abilità speciali, così sarai tu a scegliere il tuo protagonista. Ci sono tantissime modalità di gioco: potrai affrontare le sfide del Grand Prix, metterti alla prova le tue abilità nel Time Trial o goderti, semplicemente, una corsa libera nel Mario Kart Stadium. Grazie alla portabilità della Nintendo Switch, puoi giocare a Mario Kart 8 Deluxe ovunque tu voglia. Infine, sappi che Nintendo continua ad offrire supporto costante per questo prodotto attraverso update e nuovi contenuti. Ciò significa che anche dopo aver esaurito le corse principali, ci saranno sempre nuove piste, sfide e personaggi da sbloccare.

In conclusione, Mario Kart 8 Deluxe è un must-have per qualsiasi proprietario di Nintendo Switch. Corri a prenderlo; grazie allo sconto folle del 15% sul valore di listino, potrai fare tuo questo capolavoro al prezzo spettacolare di soli 40,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.