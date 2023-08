Mario + Rabbids Sparks Of Hope il costo è DIMEZZATO! MAMMA MIA!

Mario + Rabbids Sparks of Hope è un videogioco sviluppato da Ubisoft ed è il seguito di Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Non è il classico videogioco di Super Mario tutto piattaforme: è un mix unico e divertentissimo di elementi di gioco di ruolo e strategia a turni. Amazon propone oggi uno sconto che dire eccezionale è poco: MENO 51%, il prezzo viene quindi fatto a pezzi, e possiamo quindi comperare questo bellissimo videogioco, tutto sviluppato in Italia, spendendo solo 29,99 euro! MAMMA MIA CHE SCONTO!

MAMMA MIA!

Mario + Rabbids Sparks of Hope porta i giocatori in un’avventura spaziale nel Cosmo, dove Mario, i suoi amici e i Rabbids collaborano per combattere il malvagio Cursa, che minaccia di distruggere ogni forma di vita nell’universo. I giocatori dovranno esplorare numerosi pianeti diversi, risolvere puzzle, sconfiggere nemici e acquisire nuovi alleati lungo il cammino.

Una delle caratteristiche principali del gioco è il sistema di combattimento a turni. I giocatori possono schierare una squadra composta da diversi personaggi, ognuno con le proprie abilità uniche. Durante i combattimenti, sarà necessario pianificare strategie, muoversi in modo tattico e utilizzare le abilità dei personaggi nel modo più efficace per sconfiggere i nemici.

I giocatori avranno a disposizione una vasta gamma di personaggi giocabili, tra cui Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Rabbid Mario, Rabbid Luigi e molti altri. Ogni personaggio può essere personalizzato con abilità e armi speciali, che possono essere sbloccate e potenziate nel corso del gioco.

Oltre ai combattimenti, il gioco offre anche un’ampia varietà di puzzle e enigmi da risolvere. Questi rompicapi possono essere trovati durante l’esplorazione dei pianeti e richiedono abilità logiche e di pensiero creativo per essere superati. Risolvere questi enigmi può portare a ricompense extra o a nuovi percorsi da esplorare.

La cosa bella è che lo sconto top è per la COSMIC EDITION che include il gioco base e anche la raccolta Prestigio galattico: tre skin per armi esclusive ed elegantissime, da sbloccare immediatamente. Salva la galassia, fallo con lo stile che merita!

MAMMA MIA che offerta eccezionale! INSTABUY!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.