Mario + Rabbids Sparks of Hope, lo sconto più basso di sempre ora su Amazon!

Super Mario + Rabbids Sparks of Hope è il seguito dell’ottimo Mario + Rabbids Kingdom Battle, uscito nel 2017, e vede nuovamente la collaborazione tra i personaggi iconici di Nintendo come Mario, Luigi, Peach e i simpatici Rabbids. Questa volta, il team dovrà affrontare una nuova minaccia che mette a rischio l’intero universo, cercando di salvare gli Spark, misteriosi e potenti alleati. Il gioco ha ricevuto votazioni lusinghiere, con un bel 85% di Metacritic, quindi lo sconto esagerato MENO 67% è davvero irresistibile! Da 61 euro il prezzo precipita a 20 euro! Subito nel carrello Amazon!

Un piccolo gioiello made in Italy

Si, avete capito bene. Mario + Rabbids Sparks of Hope è stato realizzato da Ubisoft Milano, motivo in più per acquistarlo! Mario + Rabbids Sparks of Hop riprende molte delle meccaniche di gioco del suo predecessore: combattimenti a turni strategici, esplorazione di mondi colorati e intricati puzzle da risolvere. Tuttavia, Mario + Rabbids Sparks of Hope introduce molte novità e miglioramenti, rendendo l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente e divertente. Ad esempio, ora i giocatori possono controllare fino a tre personaggi contemporaneamente durante i combattimenti, offrendo nuove strategie e possibilità tattiche.

I personaggi giocabili includono i vari membri del team degli eroi (come Mario, Luigi, Peach, Rabbid Rosalina) e nuovi alleati come la Rabbid Luma e Spawny. Ogni personaggio possiede abilità e armi uniche, che possono essere potenziate e personalizzate attraverso un sistema di progressione. Inoltre, sono presenti nuove modalità di gioco, come le sfide multigiocatore online che consentono di confrontarsi con giocatori di tutto il mondo.

Una delle principali novità di Mario + Rabbids Sparks of Hope è il sistema degli Spark, creature misteriose che forniscono ai personaggi abilità e poteri speciali. Gli Spark possono essere raccolti esplorando i vari mondi e utilizzati strategicamente per ottenere vantaggi tattici durante i combattimenti. Questo elemento aggiunge un ulteriore livello di profondità alla strategia di gioco, incoraggiando il giocatore a pianificare con cura le proprie mosse.

Mario + Rabbids Sparks of Hope è un sequel eccellente che amplifica e perfeziona ciò che ha reso grande il suo predecessore. Lo sconto è davvero eccezionale, MENO 67%!

