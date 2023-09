Mario + Rabbids Sparks of Hope a META' prezzo! Salva la Galassia

In quarant’anni di esistenza di questo fortunato franchise firmato Nintendo, abbiamo visto il simpatico idraulico Mario Bros e il suo fidato alleato Luigi in ogni salsa, anche su veloci go-kart. In questo gioco lo vediamo addirittura salvatore della Galassia, in particolare, dei simpaticissimi Sparks, dei piccoli abitanti di un pianeta in pericolo che devono essere individuati e salvati. Potrai così creare una squadra formata da 3 personaggi su un totale di 9. Parliamo di Mario + Rabbids Sparks of Hope per Nintendo Switch, che oggi Amazon propone a metà prezzo! Quindi lo pagherai 30,99 euro! Se ami Mario e le sue sempre nuove e colorate avventure, non puoi perderti questa nello spazio.

Mario + Rabbids Sparks of Hope: in cosa consiste

Come anticipato nell’incipit, in Mario + Rabbids Sparks of Hope per Nintendo Switch giocherai con Mario e i simpaticissimi Rabbids, realizzando una eroica squadra ideale con tre personaggi scelti da un eclettico gruppo di nove. Inclusi i preferiti di sempre Rabbid Peach, Luigi, Rabbid Mario, Peach e persino Bowser, lo storico rivale di Mario! Sfrutta le abilità speciali degli Eroi per battere con l’astuzia anche i nemici più forti. Dovrai misurarti con un sistema di combattimento innovativo, che mescola tattiche a turni e azione in tempo reale.

Ti ritroverai così catapultato in un’avventura dove dovrai scagliarti contro i nemici, saltare sui tuoi compagni di squadra, nasconderti dietro alle coperture fino a sfruttare al meglio il tuo turno. Sarai immerso in un viaggio epico attraverso lo spazio con la tua astronave per riportare l’ordine nella galassia. In particolare, la tua missione è quella di salvare tutti i pianeti che trovi dall’influenza malvagia di Cursa. Dovrai esplora ciascuno di essi, incontrare i loro curiosi abitanti e completare missioni uniche.

Insomma, davvero un avventura incredibile, colorata, divertente ed extraterrestre, che potrai vivere pagando solo 30,99 euro. Quindi metà del suo normale prezzo, grazie allo sconto del 49%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.