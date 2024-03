Mario+Rabbids Sparks of Hope per Nintendo Switch in REGALO su Amazon: sconto del 59%

Mario + Rabbids Sparks of Hope è un avvincente gioco per Nintendo Switch che unisce due franchise iconici in un’avventura spettacolare. In questo gioco, infatti, i famosi personaggi di Mario si uniscono ai simpatici Rabbids in un viaggio epico attraverso nuovi mondi straordinari.

L’obiettivo è quello di salvare gli “Sparks”, misteriose creature che incanalano il potere delle stelle, e proteggere l’universo dalla minaccia di un nuovo nemico. Assicurati allora questo fantastico gioco su Amazon approfittando del clamoroso sconto del 59% a soli 24€. le spedizioni sono gratis coi servizi Prime.

Mario + Rabbids Sparks of Hope, sconto pazzesco

Con un mix di combattimenti tattici a turni e esplorazione open-world, i giocatori dovranno pianificare strategie intelligenti e utilizzare le abilità uniche dei loro eroi per sconfiggere i nemici e risolvere enigmi intricati lungo il cammino.

Grazie alla potenza della console Nintendo Switch, i giocatori potranno immergersi completamente in mondi fantastici ricchi di dettagli e colori vibranti.

Con grafica mozzafiato e una colonna sonora coinvolgente, il gioco è in grado di offrire un’esperienza indimenticabile per i fan di entrambi i franchise. Preparati per un’avventura emozionante e divertente insieme a Mario, i suoi amici e i folli Rabbids in Mario + Rabbids Sparks of Hope su Nintendo Switch, corri ad accaparrartelo a soli 24€ grazie al clamoroso sconto del 59%. Le spedizioni sono gratis coi servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.