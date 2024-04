Marshall Cuffie Major IV, il prezzo vacilla e dimagrisce di 63 euro! Quasi la metà!

Il logo Marshall, con i suoi caratteri eleganti fa pensare ad una sola cosa… rock sparato a tutto volume dai palchi dei concerti di tutto il mondo! Esatto, Marshall, iconica azienda inglese è famosa per i suoi enormi e pesanti amplificatori neri, croce e delizia dei rockettari più appassionati ed esigenti, che volevano solo il meglio per le loro chitarre elettriche! Un pedigree di tutto rispetto che Marshall ha saputo tradurre anche in dispositivi come casse Bluetooth e soprattutto ottime cuffie wireless come le Major IV, oggetto proprio di questa strepitosa offerta Amazon! Possiamo acquistarle quasi a metà prezzo, visto lo SCONTO GIGANTE MENO 42%, che ci permette di risparmiare ben 63 euro sul prezzo di listino, che passa da 149 euro a 86 euro! Non male, vero?

Cuffie super rock in super sconto!

La prima caratteristica distintiva e peculiare delle cuffie Major IV è il look iconico Marshall con la similpelle nera e il logo bianco che spicca sulla parte esterna dei padiglioni ben imbottiti, decisamente comodi e che isolano ottimamente dai rumori esterni. E sempre in tema di design, i padiglioni hanno un aspetto solido e squadrato come le cuffie vintage da studio di registrazione, le morbide linee curve dei competitor sono bandite!

E poi ovviamente c’è la qualità del suono, che risente molto bene della storia Marshall. Medi e alti sono equilibrati, vivi e vibranti, mentre i bassi hanno una voce potente e profonda. Più in generale suonano davvero bene, senza distorsioni, con una tonalità calda molto avvolgente.

La batteria è un altro punto di forza di Major IV. Durata esagerata: oltre 80 ore di riproduzione wireless e si ricarica in pochissimo tempo: appena 15 minuti di ricarica per 15 ore di ascolto!

Le cuffie Marshall Major IV oltre ad essere belle e iconiche sono dotate di una qualità audio davvero super! Con lo SCONTO GIGANTE MENO 42%, che ci permette di risparmiare ben 63 euro sarebbe un vero peccato non acquistarle!

